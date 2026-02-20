Серебряный призер ОИ Никита Филиппов: «Никто не спрашивает, откуда я, — все и так знают»

Фото: личный архив Никиты Филиппова

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебряную медаль в спринте на Играх в Италии, поделился эмоциями от выступления и рассказал о своем отношении к выступлению под нейтральным флагом.

В своем посте в социальных сетях спортсмен признался, что до сих пор не может до конца поверить в успех. «Кстати, до сих пор не верю, что это моя медаль. Как будто я её у кого-то забрал и у меня её должны отобрать», — написал Филиппов.

Он также затронул тему нейтрального статуса, с которым российские атлеты выступают на Олимпиаде. По словам Филиппова, отсутствие национальной символики не мешает окружающим понимать, какую страну он представляет. «Многие спрашивают, каково это – выступать под нейтральным флагом — да, это неприятно, но ни один человек меня ещё не спросил, из какой страны я родом. Все и так знают», — подчеркнул спортсмен.

Напомним, Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершатся 22 февраля. Россию на турнире представляют 13 спортсменов в семи видах спорта, все они выступают в нейтральном статусе.