Серебряный призер ОИ Филиппов - о переходе в биатлон: «Думаю, я был бы конкурестобен»

Российский ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший серебро на Играх 2026 года в Милане, задумывается о смене спортивной специализации. Спортсмен признался, что рассматривает возможность попробовать силы в биатлоне.

Филиппов рассказал, что периодически получает предложения от друзей освоить стрельбу. «Мне друг говорит: «Приезжай на Камчатку, я тебя стрелять научу». Я стрелял в детстве, но очень-очень давно винтовку в руки не брал», — цитирует альпиниста ТАСС.

При этом он достаточно высоко оценивает свои потенциальные возможности на лыжне в случае перехода. Отвечая на вопрос о конкуренции с лидерами российского биатлона, Филиппов ответил уверенно: «Мне кажется, я точно был бы конкурентным в России».

Спортсмен осознает уникальность возможной карьеры, которая позволит ему войти в историю. Он упомянул пример чешской спортсменки Эстер Ледецкой, которая побеждала на Олимпиадах в двух разных видах — горнолыжном спорте и сноуборде. «Даже в одном виде спорта завоевать золото – уже круто. А тут – в двух!» — заметил Филиппов, не исключая, что может повторить подобное достижение. Пока, однако, конкретных планов и переговоров с отцом-тренером у него нет.