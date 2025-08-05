Серебряный призер чемпионата мира Никита Шлейхер вернулся в Казань

Серебряный призер чемпионата мира по синхронным прыжкам в воду Никита Шлейхер вернулся домой. В аэропорту столицы Татарстана казанского спортсмена встретили Начальник отдела развития спорта высших достижений министерства спорта Татарстана Раиф Вафин, директор Центра спортивной подготовки Татарстана Альберт Багаутдинов, президент Федерации прыжков в воду Татарстана Ефим Климов, директор РСШОР «Акватика» Лев Камешков. А также члены его семьи.

«Ехали минимум за медалью, эта задача выполнена. Немножко не хватило до золота, чуть с Русланом расстроились. Но есть цели и будем достигать их дальше», — приводит слова Шлейхера пресс-служба Министерства спорта РТ.

Фото: minsport.tatarstan.ru

Напомним Никита Шлейхер, представляющий Татарстан на внутренних соревнованиях, выиграл вместе с Русланом Терновым серебряные медали в соревнованиях по прыжкам с 10-метровой вышки на чемпионате мира – 2025 в Сингапуре. Россияне показали результат в 428,7 балла. Золото взяли китайские прыгуны Чжу Цзяфэн и Чэн Цзылун Чэн, которые набрали 429,63 балла.