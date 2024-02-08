Серебряные волонтеры Нижнекамска подготовили наборы для военных к 23 Февраля

Фото: © Надежда Багаутдинова

Серебряные волонтеры Нижнекамска подготовили 100 наборов, которые будут вручены военнослужащим к 23 Февраля. Пенсионерки верят, что бойцы будут рады их скромным подаркам.

Главная цель — устроить для военных праздник и подарить частичку тепла от всего Нижнекамска. Именно с такими мыслями пожилые жители города готовят подарочные наборы.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Участники танцевального ансамбля «Притяжение» украсили каждый презент георгиевскими лентами и гвоздиками.

Мастер-класс своим коллегам по ансамблю дала Роза Белугина. Цветок изготавливают из крепдешина, заранее замоченного в крахмале. Чтоб из круглой заготовки получился лепесток, надо умело работать ножницами.

«Мы долго думали, как нам красиво оформить подарки для наших солдат. Когда они откроют подарки, почувствуют наше тепло и внимание. Мы вложили всю душу в это оформление», — заявила женщина.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Так в ансамбле начинается каждая репетиция. Сначала они поют песни военных лет и украшают подарочные наборы, а уже после разучивают свои номера. Некоторые из активисток помогают плести сети и призывают всех оказывать помощь.

«Нам очень нужны руки, зовем всех в „Дом быта“, приходите», — пригласила участница ансамбля Ольга Зверева.

Помимо прочего, здесь стараются вовлечь в процесс поддержки армии юных горожан.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Ребята приходят на наше мероприятие и рисуют защитников Отечества», — пояснила художественный руководитель ДК «Альфа» Надежда Коваленко.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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