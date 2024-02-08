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Серебряные волонтеры Нижнекамска подготовили наборы для военных к 23 Февраля
Серебряные волонтеры Нижнекамска подготовили 100 наборов, которые будут вручены военнослужащим к 23 Февраля. Пенсионерки верят, что бойцы будут рады их скромным подаркам.
Главная цель — устроить для военных праздник и подарить частичку тепла от всего Нижнекамска. Именно с такими мыслями пожилые жители города готовят подарочные наборы.
Участники танцевального ансамбля «Притяжение» украсили каждый презент георгиевскими лентами и гвоздиками.
Мастер-класс своим коллегам по ансамблю дала Роза Белугина. Цветок изготавливают из крепдешина, заранее замоченного в крахмале. Чтоб из круглой заготовки получился лепесток, надо умело работать ножницами.
«Мы долго думали, как нам красиво оформить подарки для наших солдат. Когда они откроют подарки, почувствуют наше тепло и внимание. Мы вложили всю душу в это оформление», — заявила женщина.
Так в ансамбле начинается каждая репетиция. Сначала они поют песни военных лет и украшают подарочные наборы, а уже после разучивают свои номера. Некоторые из активисток помогают плести сети и призывают всех оказывать помощь.
«Нам очень нужны руки, зовем всех в „Дом быта“, приходите», — пригласила участница ансамбля Ольга Зверева.
Помимо прочего, здесь стараются вовлечь в процесс поддержки армии юных горожан.
«Ребята приходят на наше мероприятие и рисуют защитников Отечества», — пояснила художественный руководитель ДК «Альфа» Надежда Коваленко.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
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