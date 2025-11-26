Серебряные волонтеры и семейные династии: Студвесна соединяет молодое и старое поколение

В Казани проходит Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», являющийся самым масштабным студенческий творческим фестивалем в России. Помощь в его организации оказывают 250 волонтеров из 22 регионов РФ от от Калининграда до Кузбасса. Среди них – серебряные волонтеры, для которых добровольчество стало настоящим призванием. Об этом сообщает пресс-служба фестиваля.

Волонтеры помогают ориентироваться на концертных площадках, встречают гостей и организовывают питание. Отмечается, самому старшему добровольцу фестиваля 71 год, что ясно показывает, как общее дело объединяет людей независимо от возраста и профессии.

«Волонтерство не имеет возраста – это состояние души. Мы видим, как серебряные волонтеры становятся настоящими наставниками для молодежи, передавая им свой опыт и мудрость. Их участие создает особую, почти семейную атмосферу на фестивале», – рассказывает руководитель волонтерского корпуса фестиваля Полина Филатова.

Среди серебряных волонтеров из Республики Татарстан выделяется Хрия Халитова, которой в настоящий момент исполнилось 65 лет. Она занимает должность Руководителя волонтерского отряда при «Союзе ветеранов Республики Татарстан» и имеет обширный опыт подобных мероприятий, в том числе и Всемирный фестиваль молодежи в Сочи.

«Мне изначально хотелось побывать на фестивале, изнутри увидеть, прочувствовать атмосферу. Сами слова «студенты, весна» дают ощущение яркости, новизны, энергии. Нравится в ребятах целеустремленность, замечаю: те ребята, кто развивает себя, представляют и развитые регионы. И все это через сохранение культурного наследия и внутренний стержень. Хорошее поколение растет», – отметила Халитова.

Особого внимания заслуживает и семья из Самары – Виктор и Наталья Осиповы, которые уже второй год подряд участвуют в фестивале. Заниматься добровольчеством Осиповых вдохновила их дочь Анна, занимающаяся волонтерством в своем университете.

«Когда мы ушли на пенсию, наша дочь уже занималась добровольческой деятельностью, была волонтером на крупных событиях. Сначала нам было легче помогать ей, потом мы приняли решение самостоятельно продолжать эту деятельность… Испытываешь огромную радость, когда видишь молодежь, которая чего-то хочет, старается и показывает такие впечатляющие творческие результаты. Поэтому помогать таким ребятам – для нас одно удовольствие», – делится серебряный волонтер фестиваля Наталья Осипова.

Все трансляции и ежедневные видеоролики фестиваля будут размещены в VK Видео и в сообществе Программы «Студвесна» (Российская студенческая весна) Российского Союза Молодежи ВКонтакте – официальной социальной сети фестиваля.