Серебряная призерка Пекина Трусова сняла серебряную медаль ОИ сразу после вручения

Серебряная медалистка Пекина по фигурному катанию Александра Трусова сняла с себя медаль в микст-зоне перед общением с журналистами.

По словам фигуристки, медаль она сняла сразу же после награждения.

«Где медаль? Сняла. Награждение закончилось, медаль сняла. Сейчас Аня придет — покажет. День провела хорошо. Я улыбаюсь, у меня все хорошо. Долго шла к этому. Сбылась мечта о пяти четверных. Радовалась, что все элементы выполнила. Не могу сказать, что особо ощущала, что это Олимпийские игры. Понимала, но настраивалась на обычный прокат», – цитирует Трусову «Матч ТВ».

Также спортсменка прокомментировала свои эмоциональные слова после объявления оценок произвольной программы.

«Карьера? Про все, что будет дальше, буду говорить потом. Слухи о том, что долго не уезжала с арены? Допинг сдала быстро. Вышла на улицу и час ждала автобус одна. Волонтеры ходили искали машину. Ходила на каток за интернетом, чтобы воспользоваться переводчиком. Через час автомобиль нашли. Слова про «вы все знали» к Тутберидзе? Этот вопрос комментировать не буду», – заявила фигуристка.

Напомним, Александра Трусова заняла второе место на Олимпиаде в Пекине, уступив лишь своей соотечественнице Анне Щербаковой. Еще одна представительница России Камила Валиева заняла четвертое место.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало большой материал о развязке ситуации с женским одиночным катанием на Олимпиаде в Пекине.