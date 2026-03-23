Серебро Хуснутдиновой и смазанный дебют Валиевой: чем запомнился Кубок Первого канала

В Санкт-Петербурге завершился Кубок Первого канала-2026. Участник ОИ-26 Петр Гуменник подтвердил статус лидера среди мужчин-одиночников. Уроженка РТ Дина Хуснутдинова взяла серебро после неудачи в финале Гран-при, а Камила Валиева выступила с дебютной программой после дисквалификации. Об этом и других событиях турнира – в материале «ТИ-Спорта».





Команда Москвы одержала победу в Кубке Первого канала по фигурному катанию

В эти выходные в Санкт-Петербурге в шестой раз подряд прошел Кубок Первого канала. В нынешнем году турнир по фигурному катанию был представлен в формате баттла сборных команд Москвы и Санкт-Петербурга. По итогам двух соревновательных дней победу одержала сборная столицы с 2635,26 баллами. На 49,54 балла ей уступила команда Северной столицы.

Команду Санкт-Петербурга представляли фигуристы-одиночники: Дина Хуснутдинова, Камилла Нелюбова, Анна Фролова, Ксения Гущина, Софья Муравьева, Петр Гуменник, Матвей Ветлугин, Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Николай Угожаев. А также пары в танцах на льду и спортивные дуэты: Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Екатерина Миронова и Евгений Устенко, Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Сборную Москвы защищали: Камила Валиева, Алиса Двоеглазова, Мария Захарова, Дарья Садкова, Аделия Петросян, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Григорий Федоров, Андрей Мозалев, Никита Сарновский. Катание в дуэтах продемонстрировали: Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Александра Степанова и Иван Букин, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Участники ОИ-26 Гуменник и Петросян выступили со своими программами, представленными на Играх, без ограничений

Изначально стоит отметить, что по составу сборная Москвы в женском одиночном катании на первый взгляд выглядела куда сильнее. Особенно за счет присутствия в ней фигуристок школы Этери Тутбердизе, участницы зимней Одимпиады-2026 Аделии Петросян, представившей снова свою короткую программу в стиле короля мировой поп-культуры и под композицию Майкла Джексона. С ней она в последний раз выступала на Играх. Она же стала капитаном команды «красных».

А также за счет Алисы Двоеглазовой, проведшей удачный первый сезон на взрослом уровне и взявшей победу в финале Гран-При России и серебро в чемпионате страны. Нельзя не упомянуть и о Дарье Садковой. Предыдущий сезон для 17-летней фигуристки выдался наиболее удачным. Она заняла второе место на чемпионате России, а в этом году – лишь 14-е. При этом ей удалось забрать серебряную медаль на одном из этапов Гран-при. И, конечно же, хайповое возвращение на большой лед Камилы Валиевой не могло не сказаться на симпатии команды столицы.

Зато сборная Санкт-Петербурга («синих») предпочтительнее смотрелась в соревнованиях среди мужчин-одиночников. Участник Олимпийских игр-26 Петр Гуменник выступил со своим номером под запрещенную на Играх композицию саундтрека «Парфюмер». Напомним, что россиянину пришлось поменять мелодию перед стартом турнира в Милане из-за отказа правообладателя. В этом сезоне Гуменник выиграл три крупных финала: Гран-при России, чемпионат страны и Мемориал Грушмана в Санкт-Петербурге.

В число питерской команды также вошел Владислав Дикиджи, победивший в этом сезоне в третьем по счету этапе Гран-при, проходившем в Казани. Матвей Ветлугин стал победителем финала Кубка Санкт-Петербурга, Кубка сильнейших спортсменов в Минске и стал четвертым на финале Гран-при России. Что касается дуэтов, то соотношение по силе в коллективах было примерно равным. Уже по итогам первого соревновательного дня команда Москвы вышла вперед с 1001,93 балла. Незначительное отставание сохраняла за собой сборная Санкт-Петербурга ( 978,67 балла).

Хуснутдинова не справилась с эмоциями в короткой программе, но финишировала второй

Особенно хочется выделить на Кубке Первого канала выступление уроженки Татарстана – Дины Хуснутдиновой, ставшей второй после произвольной программы (145,71 балла). Ее опередила на 3,72 балла Мария Захарова. А короткая программа в данном турнире для Хуснутдиновой выдалась неудачной. Все во время выступления выдавало в Дине некоторую нервозность, а иначе объяснить ошибки ученицы Этери Тутберидзе – нельзя.

Она потеряла баллы за два самых дорогих элемента. Сначала Дина упала с тройного акселя, хотя абсолютно точно владеет им и без ошибок выполняла его в течение сезона. После этого она не удержалась во время каскада из-за недокрута в лутце. Хуснутдинова по итогам первого проката заняла лишь шестое место (55,11 балла), уступив Камиле Валиевой и Ксении Гущиной.

После выступления Дина выглядела расстроенной и чуть не заплакала. А капитан команды Евгений Устенко решил поддержать юную фигуристку и заявил, что бить тут никто никого за это не собирается. Видимо под конец в свой дебютный сезон на взрослом уровне 16-летняя фигуристка немного не справилась со своими эмоциями.

Вместе с тем вдвойне отрадно, что в произвольной программе во время Кубка первого канала 16-летней спортсменке удалось собраться и реабилитироваться после неудачи в коротком выступлении. Она исполнила два чистых тройных акселя, один из которых в каскаде с двойным тулупом.

Дебют Валиевой с полноценной программой после дисквалификации внушительным назвать нельзя

Стартовый день соревнований запомнился также и дебютным выступлением Камилы Валиевой после дисквалификации. Хотя свое возвращение в большой спорт фигуристка ознаменовала еще на чемпионате по прыжкам в январе и заняла там четвертое место. В Кубке Первого канала произошел дебют 19-летней фигуристки именно с точки зрения презентации полноценной программы.

По итогам короткого проката она заняла четвертое место. Камила совершила падение с первого же элемента – четверного тулупа и неудачно выполнила каскад. В целом даже приземления на лед после исполнения элементов у Валиевой выглядели неуверенными. Однако с лица фигуристки после выступления не сходила широкая улыбка, что говорило лишь о безмерной радости ее возвращения в большой спорт. На льду мгновенно образовался ковер из мягких игрушек от болельщиков, а наставница Валиевой – Светлана Соколовская после проката выдохнула в эфире с облегчением. Сложилось впечатление, что сам результат для Камилы был не так и важен.

Итог Валиевой на Кубке Первого канала – 70,09 балла и это скорее нейтральный результат. В нынешней физической форме данную программу подходящей для Валиевой назвать, конечно, нельзя. Как и то, стоило ли включать в нее элемент ультра-си. С другой стороны, данные соревнования не носили принципиальный характер и не влияют на личный результат в сезоне, так почему бы и не поэкспериментировать? В данный момент судить о реальной готовности Валиевой к серьезным стартам пока сложно. Все-таки основным показателем считается произвольная программа, а в ней Камила во второй день не выступала.

Тотальное лидерство Гуменника среди мужчин-одиночников и нестандартный дуэт Валиевой и Петросян

Во второй день Кубка Первого канала прошли произвольные программы в одиночном катании у мужчин и женщин, а также дуэтов. По итогам двухдневных соревнований Петр Гуменник удержал лидерство первого дня короткой программы среди мужчин и победил с результатом в произвольной – со 195,52 балла.

Второе место занял Марк Кондратюк, продемонстрировавший невероятный артистизм в своих выступлениях и внесший 190,64 балла в копилку сборной столицы. Несмотря на то, что после короткого проката он был лишь на третьем месте, Марк признался, что в командных соревнованиях выступает гораздо лучше чем в личных.

Среди дуэтов произвольный танец выиграли Александра Степанова и Иван Букин (131,44 балла). Вторыми стали Василиса Кагановская и Максим Некрасов из команды Санкт-Петербурга (127,70).

В этом году разнообразили соревнования командные эстафеты и прыжковый баттл. В последнем принимали участие фигуристы, откатавшие лишь короткую программу, но не выступавшие в произвольной. В этом состязании одним из необычных дуэтов стала пара Камилы Валиевой и Аделии Петросян. Обе фигуристки исполнили синхронно тройной флип, без помарок.

Кубок Первого канала прошел в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» 21 и 22 марта.