Ученые связали курение вейпов с риском сердечной недостаточности

Американские исследователи обнаружили, что у людей, использующих электронные сигареты (вейпы), значительно чаще развивается сердечная недостаточность по сравнению с теми, кто их никогда не употреблял. Результаты исследования подготовлены к презентации на ежегодной сессии Американского кардиологического колледжа в Атланте.

Для проведения исследования ученые использовали данные опросов и электронные медицинские записи All of Us – крупного национального исследования среди взрослых в США, проводимого Национальными институтами здравоохранения. Всего было охвачено 175 667 человек со средним возрастом 52 года.

Результаты показали, что у людей, которые когда-либо курили электронные сигареты, вероятность развития сердечной недостаточности на 19% выше, чем у людей, которые никогда не употребляли электронные сигареты.

Исследователи учли множество демографических и социально-экономических факторов, а также других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор медицинских наук и ведущий автор исследования Якубу Бене-Альхасан заявил, что на сегодняшний день проведенное исследование является одним из наиболее полных по оценке взаимосвязи между употреблением электронных сигарет и сердечной недостаточностью.