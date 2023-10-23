«Сердце подсказало ехать в Казань»: интервью с новичком «Рубина» Валентином Вадой

«Воспользовался паузой, чтобы привести себя в тонус»

Валентин, добрый день. Как ваше самочувствие после паузы из-за матчей сборных?

Для меня пауза оказалась очень полезной, чтобы подтянуть физическую форму. Ведь я долгое время находился без команды, в моей карьере была вынужденная пауза.

Вы предпочли остаться на перерыв в Казани?

На самом деле, помимо отъезда в сборные, многие футболисты уезжали в этот перерыв решать свои визовые вопросы. Плюс кто-то воспользовался паузой, чтобы слетать домой к своим семьям. Что касается меня, то мне нужно было поработать над физическим состоянием.

Как вам атмосфера в команде?

Атмосфера в команде замечательная, особенно после победы над «Ахматом». Эта победа придала нам уверенности в своих силах. Все мы работаем над достижением общих целей.

После победы в Грозном Рашид Маматкулович дал вам несколько дней на отдых. Как вы их провели?

Тоже несколько дней отдохнул, потому что матч с «Ахматом» получился очень интенсивным. Потом я приезжал на базу и набирал физическую форму. Воспользовался этой паузой, чтобы привести себя в тонус. Я хочу как можно скорее выйти на свой лучший уровень. Убежден, что этого можно добиться только через усердный труд. Постараюсь в ближайшее время продемонстрировать свою лучшую кондицию на поле.

«Атмосфера в команде замечательная, особенно после победы над «Ахматом». Эта победа придала нам уверенности в своих силах» Фото: rubin-kazan.ru

«Нас все устраивает в Казани»

Чем занимались в свободное время?

Основной акцент у меня был сделан на восстановлении после матча. Но, конечно, уделил некоторое время на знакомство с городом. Мы немножко погуляли по Казани с девушкой по набережной.

Уже успели обжиться в новой квартире?

Да, мы живем в квартире и очень довольны условиями, нас все устраивает в Казани.

Как вам в целом Казань?

Очень красивый город. Мне уже рассказывали много хорошего о нем. У меня много друзей, которые уже приезжали сюда. Они посетили город, когда сборная Аргентины играла в Казани. К сожалению, результат получился неудачным. Но мои друзья все равно хорошо отзывались о городе. И сейчас я лично смог убедиться в том, что он действительно очень красивый. Все что они мне рассказывали, оказалось правдой.

Появились уже любимые места в Казани?

Нет, мы пока не успели детально изучить Казань. Но меня все время привлекает внимание Кремль. Мне хочется целенаправленно туда как-нибудь сходить. Из моей квартиры открывается замечательный вид на центр города, в том числе и на Кремль. Просто сейчас я занят своей физической формой.

Появились ли в городе знакомые аргентинцы или испаноговорящие люди?

Мне очень помогает наш переводчик Артур, а также еще два испаноговорящих специалиста – это наш физиотерапевт Диего и тренер по физподготовке Хавьер.

«В футболе все дается через труд. Поэтому сейчас я работаю над этим компонентом, чтобы набрать оптимальную форму и показать свои лучшие качеств» Фото: rubin-kazan.ru

«Мне очень нравится дух состязаний и не хочется никогда уступать»

После игры в Грозном вы выглядели очень уставшим. Сейчас, когда наступила пауза, выдохнули?

Действительно, я впервые за последние четыре месяца вышел в стартовом составе. И, безусловно, разница большая. Ощущения совсем иные. Как я уже говорил, я стараюсь набрать физическую форму. В том числе чтобы не выглядеть настолько уставшим, как после матча с «Ахматом» (улыбается).

В том матче был момент, когда вы едва не вступили в драку. Что там было?

Обычный момент, такое случается в игре. Просто после фола против меня я был немного разгорячен, соперник, как оказалось, тоже. Поэтому так случилось. Но это обычный футбольный эпизод, не более того.

Справедливо назвать вас жестким игроком с горячим нравом?

Скажем так, мне очень нравится дух состязаний и не хочется никогда уступать. Каждое поражение всегда отзывается болью в моем сердце. Поэтому мне не нравится проигрывать.

Кстати, в матче с «Ахматом» вы стали лидером команды по общему пробегу. Как считаете, насколько это важный показатель?

Да, это важный показатель. В футболе все дается через труд. Поэтому сейчас я работаю над этим компонентом, чтобы набрать оптимальную форму и показать свои лучшие качества.

«По профилю я центральный полузащитник. Но при этом могу адаптироваться к любой позиции» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В атаке мне предоставляется полная свобода действий»

На какой позиции вы видите себя в «Рубине»? Вы считаетесь довольно универсальным футболистом.

На той позиции, на которой сейчас играю, я уже выступал в Испании. Говорю тренеру, что готов сыграть на любой позиции, главное – помочь команде. Но раз задали вопрос, то по профилю я центральный полузащитник. Но при этом могу адаптироваться к любой позиции. Там, где я сейчас играю, мне тоже комфортно, потому что позволяет смещаться в центр, открывая зону на флангах для наших латералей.

Чего требует от вас Рашид Рахимов? Акцент на атакующие действия?

Сейчас я играю в атакующей линии. Тренер просит меня как можно чаще вступать в игру, контролировать мяч, создавать подходы к штрафной соперника. В обороне мы стараемся играть компактно, чтобы все игроки, независимо от позиций, были задействованы в оборонительных действиях. В современном футболе это очень важно. В атаке же мне предоставляется полная свобода действий.

Как вообще работается с Рахимовым? Говорят, он довольно строгий тренер. Так ли это?

Рахимов – замечательный тренер. Он мне очень сильно помогает, он говорит на многих иностранных языках и со мной общается по-испански. Мне нравится с ним работать. Он знает, чего хочет и как должна играть его команда, а это очень важно для футболистов.

«Рахимов – замечательный тренер. Он мне очень сильно помогает, он говорит на многих иностранных языках и со мной общается по-испански. Мне нравится с ним работать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уровень РПЛ выше, чем в Сегунде»

С кем чаще всего общаетесь в коллективе? С Лазаром и Николой?

Да, с Лазаром и Николой я тоже очень часто общаюсь. Они мне помогают адаптироваться. Здорово, когда в команде есть игроки, с которыми можно поговорить на родном для меня языке.

Как вам уровень ваших партнеров?

Команда растет от матча к матчу. У нас очень хороший состав. Мы точно должны быть выше в турнирной таблице. С одной стороны, мы молодая команда с большим потенциалом. С другой, у нас есть опытные футболисты, которые задают правильное направление в развитии коллектива. Суммируя, могу сказать, что у нас прекрасный тренерский штаб, замечательный персонал и команда. Наверное, нам еще нужен период адаптации из-за большого количества новичков. Но мы на правильном пути.

Кого бы выделили в «Рубине»? Против кого вам тяжелее всего на тренировках?

Я бы выделил всех игроков, всю нашу команду. У нас есть футболисты с очень высоким техническим мастерством. К примеру, Даку, Кабутов, Чумич, Ранджелович, Зотов, Фамейе. Я могу перечислять еще долго. Считаю, что у нас сильная команда. Не очень правильно будет выделять кого-то отдельно, мы все – единое целое.

А кто из соперников вас удивил по игре?

Вряд ли можно применить слово «удивлен», но выделю «Зенит». Это команда, которая выделяется по уровню. Что касается других команд, то в РПЛ все клубы примерно равны по силе. Даже если взять лидера – «Краснодар», то я не увидел у них большой разницы с нами.

В «Зените» много южноамериканцев. Не успели с ними как-то пообщаться?

В свое время у них был Малком, но он уже уехал. Общался с Клаудиньо. Больше всего в нынешнем «Зените» меня впечатлил Вендел. Это действительно очень сильный футболист.

Уже успели оценить уровень РПЛ? Каков он по сравнению с испанской Сегундой? Насколько знаю, в Сегунде очень тяжело играть физически, а вы провели в прошлом сезоне почти все матчи. В этом плане вам должно быть легче адаптироваться в РПЛ.

Если сравнивать, то в обеих лигах идет довольно плотная борьба на поле, где команды стараются не уступать друг другу. И там и здесь надо обладать хорошей физической формой. Безусловно, в РПЛ уровень чуть выше, это все-таки высший дивизион.

«Мне позвонили из «Рубина» – главный тренер Рашид Рахимов и спортивный директор Константин Дзюба. Меня привлекла возможность поиграть за казанский клуб» Фото: rubin-kazan.ru

«В момент звонка из «Рубина» я сидел в парикмахерской и готовился к отъезду в Италию»

Поговорим о вашем переходе. Говорят, что «Рубин» буквально перехватил вас с самолета в Италию.

По сути, так и произошло. В какой-то момент я был близок к переходу в итальянский клуб, где планировался интересный проект. Потом мне позвонили из «Рубина» – главный тренер Рашид Рахимов и спортивный директор Константин Дзюба. Меня привлекла возможность поиграть за казанский клуб. При этом у меня были контакты с другими российскими командами, а также клубами из Греции и Португалии.

А как отреагировали в Италии на ваш выбор в пользу «Рубина»?

Это было непростое решение, потому что я разговаривал с тренером того клуба, и он очень хотел видеть меня в команде. Но это футбол, здесь такое случается. Как только я обговорил всё с «Рубином», то сразу перезвонил в Италию, чтобы объясниться с этим тренером. Он понял мое решение и пожелал удачи.

Когда был впервые разговор с «Рубином»?

Это было примерно в начале сентября. В момент звонка из «Рубина» я сидел в парикмахерской, готовился к отъезду в Италию. Я уже собирал чемоданы, чтобы вылететь. Но мне позвонил Константин Дзюба с предложением перейти в «Рубин», и мои планы поменялись.

Что повлияло на ваш выбор в пользу «Рубина»?

Вы, наверное, знаете, что свой первый матч на профессиональном уровне я провел против «Рубина» в Лиге Европы в составе «Бордо» во Франции. И я подумал, есть что-то символичное в том, что я получил предложение от этого клуба. Я посчитал «Рубин» хорошим местом для дальнейшего развития моей карьеры.

Вы говорили об еще одном варианте из России. Это «Крылья Советов»?

Действительно, клуб из Самары выходил на меня предложением о переходе. Этот вариант я тоже рассматривал. Но появление «Рубина» в моей жизни носит некоторый символический характер. Поэтому выбор для меня был очевиден. Я знал, что в Самаре играет мой соотечественник Бенхамин Гарре. Но, несмотря на это, мое сердце подсказало ехать именно в Казань.

Не было сомнений в переходе в Россию, учитывая нынешнюю обстановку в мире? Отговаривал ли вас кто-то или наоборот? Как реагировали знакомые, друзья?

Нет, сомнений у меня не было. Я общался с футболистами, игравшими или играющими в России. В частности, с Малкомом, с тем же Гарре. Поэтому никаких сомнений не возникло.

Никто не отговаривал?

Нет-нет. Потому что я общался конкретно с теми людьми, кто жил и играл здесь. Когда они мне сказали, что здесь было все хорошо и комфортно, мне это сильно помогло в принятии решения.

«Очень дорожу дружбой с Малкомом»

Судя по всему, вы с Малкомом большие друзья? С чего это началось?

Да, мы очень хорошие друзья. На самом деле, наша дружба длится со времен совместной игры в «Бордо», я помогал ему на первых порах адаптироваться. Мы были товарищами по команде и до сих пор общаемся. Сейчас в семье Малкома родился ребенок. И как раз период беременности его супруги пришелся на Россию. Как и в моем случае. Я очень дорожу дружбой с ним, мы дружим семьями. Как минимум один раз в неделю мы стараемся созваниваться.

Как дела у Малкома в Саудовской Аравии?

У него все хорошо, ему там комфортно. Конечно, это другой чемпионат. Но он там со своей семьей. Я думаю, что ему после России, где он уже был в статусе иностранца, чуть легче. Там в его команде есть соотечественники, как и в «Зените», так что ему также комфортно, как было в России.

В Саудовской Аравии сейчас намного теплее, чем в России. Вы впервые сталкиваетесь с таким климатом?

Нет, ну настоящие холода же еще не наступали? Я знаю, что это такое, во Франции иногда тоже бывает холодно. Но российских морозов я еще не видел.

Снегом вас удивить невозможно?

Во Франции видел, да. Бордо, где я жил, не считается снежным городом, но иногда снег выпадал.

После вашего перехода клуб опубликовал ролик, как вы разговаривали с Дарвином Нуньесом из «Ливерпуля». Как вы познакомились? Вы поддерживаете связь?

У нас с ним практически такая же дружба, как и с Малкомом. Мы играли вместе в испанской «Альмерии», здорово общались, поддерживали друг друга. С тех пор продолжаем контактировать, мы с ним тоже давние друзья.

«Нет, ну настоящие холода же еще не наступали? Я знаю, что это такое, во Франции иногда тоже бывает холодно. Но российских морозов я еще не видел» Фото: пресс служба ФК «Рубин»

О дебюте во взрослом футболе и ожиданиях от России

В «Рубине» было не так много аргентинцев. Один из них – Алехандро Домингес, легенда клуба. Знаком ли он вам?

Да, мы знакомы (улыбается). Он как-то со мной разговаривал, было предложение о переходе в «Олимпиакос», когда я еще играл в «Бордо».

Не общались с ним перед переходом в «Рубин» или после этого?

Нет, пока не общались.

Еще одна знаковая фигура для Рубина — Олег Кузьмин. Клуб публиковал ролик, как вы жмете руки друг другу 8 лет спустя. Помните тот матч «Рубин» — «Бордо»?

Это мой дебютный матч. Хотя у нас еще были шансы на выход в плей-офф, тренер доверил играть молодежи. Я помню, что мы забили гол после моей подачи. Перед игрой было очень волнительно. Знал, что «Рубин» очень сильная команда. С одной стороны, хотелось показать себя, а с другой – было серьезное давление. В итоге получился неплохой матч. В какой-то мере та игра помогла мне закрепиться в составе «Бордо» и в Лиге 1. Что касается Олега Александровича, то он замечательный человек. Было приятно с ним встретиться, он очень сильно мне помогает в «Рубине» (в настоящее время ассистент главного тренера, – прим. Т-и).

В интернете сохранились слова тренера «Бордо» с того матча, где он говорит, что вы не могли заснуть всю ночь перед игрой.

(Смеется.) Это был особенный для меня момент. Любой молодой игрок мечтает о дебюте в профессиональном футболе. В системе «Бордо» я оказался подростком и долго ждал дебюта за взрослую команду в официальном матче. Игра с «Рубином» стала кульминацией того длительного периода, когда я был вдали от родины. Мне многое пришлось преодолеть ради этого момента. И я был очень счастлив, когда все получилось.

Получается, вы на первый матч в Казань не летали с командой? Сейчас это ваш первый визит в Россию?

Да, я впервые приехал в Россию.

Совпали ожидания с тем, как вы себе представляли нашу страну?

Не то что совпали, а даже превзошли мои ожидания. В чем? Мне очень понравился город и люди. Я благодарен тем, кто меня окружает, особенно Артуру, Диего и Хави (смеется). Тренерам, партнерам, да и вообще всем. Мне здесь оказали очень теплый прием. Я действительно чувствую себя частью команды. Мне это помогает в плане адаптации и уверенности в себе.

О детских воспоминаниях и праздновании голов

У вас есть фирменное празднование — показывать пальцами сердце. Вы говорили, это посвящено вашей девушке. Как вам это пришло в голову?

Это посвящено моей девушке. Мы очень давно вместе, она всегда меня поддерживала в непростые периоды моей жизни и всегда была рядом. После голов я адресую ей послание о том, как сильно ее люблю.

Валентин — это редкое для Аргентины имя?

Нет, это распространенное имя в Аргентине. Я знаю, что в России тоже. У нас здесь в клубе даже есть почти мой тезка Валентиныч (смеется) – Сергей Валентинович.

Насколько знаю, у вас есть итальянское гражданство? Это как-то связано с предками итальянцами?

«Показывать пальцами сердце это посвящено моей девушке. Мы очень давно вместе, она всегда меня поддерживала в непростые периоды моей жизни и всегда была рядом» Фото: rubin-kazan.ru

Да, мои дедушка и бабушка после войны переехали в Аргентину. Так что у меня, действительно, есть итальянские корни.

Не могли бы вы рассказать, где вы родились и как прошло ваше детство?

Моим родителям всегда приходилось много работать, чтобы их дети ни в чем не нуждались. Мы жили в очень скромном районе. Несмотря на это, я считаю, что у меня было счастливое детство. У меня два брата, один постарше (в этом году исполнилось 32 года). Мы всегда играли вместе. И я помню, как мы под дождем на глиняном поле играли на большую бутылку колы. До сих пор в памяти, как мы отмечали голы, стелились в подкатах в грязи. И все равно были счастливыми. Но уехал я в Аргентину действительно в очень молодом возрасте. Мне было 14 лет, тинейджерский период я застал уже во Франции. И в какой-то мере не смог полностью насладиться детством рядом с моими товарищами в Аргентине.

Ваши братья смогли стать футболистами?

Нет, но они очень любят футбол, и может, даже знают об игре больше меня (смеется).

Месси и победа сборной на чемпионате мира

В Аргентине кумиром для многих считался Диего Марадона.

Для меня кумиром всегда был Месси. Матчей Марадоны я почти не помню, в силу возраста их не видел. Естественно, для моих родителей и родных кумиром был Диего. И я понимаю всю легендарность Марадоны. Они с Месси оба оставили огромный след в истории футбола, поэтому я их даже не хочу сравнивать. Оба – великие.

Приходилось ли вам встречаться или видеться с Месси?

Я как-то встретился с ним в аэропорту. Я подошел к нему поздороваться и сделать совместное фото. А еще когда Малком играл в «Барселоне», он звал меня к себе, можно было там пересечься с Месси, но не получилось.

Для Аргентины футбол — это религия? Это что-то большее, чем игра?

Это большая страсть для всех. Футбол в крови у всех аргентинцев. Вы видели эту страсть на стадионах России, когда здесь играла Аргентина.

Что творилось в стране, когда сборная выиграла ЧМ? Что испытывали вы сами?

В тот момент я был в Испании. Я тоже эмоционально праздновал эту победу. И тоже плакал от счастья. Перед каждым матчем чемпионата мира мы с моей девушкой шли в аргентинский магазин, покупали любимые продукты, выпечку, мате, например, и возвращались домой к телевизору. Помню, когда в финале Аргентина выиграла, то даже соседи присоединились к нашему празднику. Были невероятные ощущения!

Что скажете о той победе сборной?

Аргентина заслуженно победила. Мы все помним, что говорили о Месси из-за отсутствия титула со сборной. И вот это, наконец, случилось. Я думаю, любой футболист сопереживает своим коллегам вдвойне сильнее. Вначале Месси выиграл с Аргентиной Кубок Америки, а победа на ЧМ стала кульминацией его карьеры.

О выборах в Аргентине и отношении аргентинцев к России

Аргентина — страна пейзажей. Какие самые красивые места вы бы посоветовали посетить?

Например, водопады. Особенно тот, который находится на границе с Бразилией. Юг страны очень красивый. Я жил рядом с Кордобой, где также очень хорошо. Можно еще посетить Барелоччо.

Как бы вы вкратце охарактеризовали народ Аргентины?

У нас очень страстные люди. Я думаю, у нас есть все, чтобы страна процветала. Сейчас в Аргентине важный период времени, в стране идут президентские выборы. Я уверен, что победит достойнейший кандидат, который сделает все для аргентинского народа. Хочу, чтобы у моей страны и моих соотечественников все было хорошо.

За кого бы вы сами проголосовали? И возможно ли поучаствовать в выборах из России?

Самое главное, чтобы в стране было все хорошо и она развивалась. Чтобы не было коррупции, а политики действовали во благо народа. Голосовать можно в посольстве. Но это не главное. Сейчас непростые времена и важно, чтобы победитель смог внести положительные изменения в эту ситуацию.

Как в Аргентине относятся к России?

В нашей стране к России относятся хорошо. Все, кто был здесь, а многие из них были и в Казани, очень хорошо отзываются о вашей стране. У всех были превосходные впечатления. А теперь я и сам в этом убедился.

Фото на анонсе: rubin-kazan.ru