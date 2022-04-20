Остановка сердца и клиническая смерть в 50 лет: как врачи вернули жителя РТ с того света

Врачи Татарстана вернули с того света 50-летнего мужчину, сердце которого останавливалось дважды за несколько минут. Из Болгара его вертолетом привезли в РКБ, чтобы провести жизненно важную операцию. О том, как врачи помогли мужчине выжить, как он сейчас себя чувствует и что изменилось в нем после клинической смерти, – в репортаже «Татар-информа».

Врачи Татарстана вернули с того света 50-летнего Евгения Аристова, сердце которого останавливалось дважды за несколько минут Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Зашел к врачу на прием, и сердце остановилось

Евгению Аристову всего 50 лет. Утром 8 апреля он, как обычно, встал в 6.20 утра и начал собираться на работу. Мужчина работает водителем в Болгаре.

Вдруг Евгений почувствовал себя плохо – у него часто повышалось давление, обычно в такие моменты он вызывал скорую помощь.

«Последнее время с давлением не сильно мучался, проблемы были год назад – поднималось до 180-200. Обращался в скорую, мне делали укол, понижали давление и давали направление к врачу, а к врачу не попадешь», – рассказал Евгений Аристов.

Но в этот раз Евгений почувствовал, что все идет не так, – у него болел желудок, он ощущал очень сильную слабость. Евгений сел за руль и добрался до больницы, благо живет совсем рядом.

Мужчина успел зайти к врачу и начать жаловаться на свое состояние, но вдруг его сердце перестало биться.

«В истории болезни написано, что в 7.45 сердце остановилось. Спустя три минуты его запустили», – рассказала дочь Евгения Ксения Якимова.

«В истории болезни написано, что в 7.45 сердце остановилось. Спустя три минуты его запустили», – рассказала дочь Евгения Ксения Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Реанимационная бригада Спасской районной больницы сработала на все сто.

«Хочется слова благодарности принести персоналу Спасской ЦРБ. Они вовремя провели все нужные реанимационные и сердечно-легочные мероприятия, перевели его в палату реанимации, где ему была оказана должная помощь в нужном объеме», – рассказал «Татар-информу» заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии №3 РКБ Линар Нурмухамедов.

По словам дочери Евгения, сердце отца останавливалось дважды и оба раза его запускали. На медицинском языке Евгений перенес клиническую смерть.

Врач-кардиолог РКБ Гульназ Алиакберова объяснила, что медики районной больнице сразу правильно определили диагноз – трансмуральный инфаркт с полным поражением передней стенки. Это очень тяжелое состояние, которое у таких молодых пациентов часто становится причиной смерти.

Гульназ Алиакберова: «Фактически пациент обязан жизнью именно районной больнице, которая перенаправила его к нам» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Фактически пациент обязан жизнью именно районной больнице, которая перенаправила его к нам. Та помощь, которую они оказали, была абсолютно квалифицированная и правильная», – рассказала врач кардиологического отделения клиники.

Медики ввели препарат, который разжижает тромбы. О случившемся близкие Евгения узнали благодаря родственнику, который работает в больнице. Те, кто мог, сразу приехали в Спасскую ЦРБ. Ксения живет в Казани, она все это время была на телефоне.

«Чувствовали в тот момент волнение, дикий страх – ничем помочь не можешь, только быть на связи», – рассказала она.

В РКБ на вертолете

Тромболизис оказался эффективен, хотя, по словам врачей, при таких сложных инфарктах это лекарство нечасто может дать настолько хороший эффект.

Было принято решение везти в Республиканскую больницу пациента вертолетом санавиации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Действия препарата хватило на то, чтобы доставить пациента к нам и провести операцию», – отметила Гульназ Алиакберова.

Врачи из Болгара тут же обратились в РКБ. Было принято решение везти в Республиканскую больницу пациента вертолетом санавиации.

«Мы приняли решение вылететь на место, оценить транспортабельность пациента. Время могло идти не на пользу пациенту, поэтому мы решили выбрать метод эвакуации, транспортировки воздушным транспортом. Именно поэтому все наилучшим образом сложилось», – рассказал анестезиолог-реаниматолог Линар Нурмухамедов.

Линар Нурмухамедов: «Мы решили выбрать метод эвакуации, транспортировки воздушным транспортом. Именно поэтому все наилучшим образом сложилось» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как только вертолет приземлился в Казани, Евгения тут же направили на операцию, медлить было нельзя. В Республиканской клинической больнице ему провели стентирование коронарных артерий.

«Не понял, как оказался в Казани»

Ксения вспомнила, как в 12.40 она позвонила в больницу и ей сказали, что уже полным ходом идет операция.

«В дальнейшем пациент находился на продленной ИВЛ, в состоянии медикаментозного сна в нашей реанимации, постепенно за несколько дней состояние его стабилизировалось, он был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких, вышел на уровень сознания», – рассказал анестезиолог-реаниматолог Линар Нурмухамедов.

«Потом я позвонила в половине четвертого, мне сказали, что все прошло хорошо, он в реанимации под ИВЛ», – рассказала Ксения.

Как только вертолет приземлился в Казани, Евгения тут же направили на операцию, медлить было нельзя Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спустя четверо суток Евгения перевели из реанимации в обычную палату отделения кардиологии. Ксения приехала помогать папе – он был слегка дезориентирован, сознание было спутанным.

«Пациент не понимал, как он оказался в Казани. И тяжело было до него это донести. Нам помогли родственники, мы совместно работали. Этому 50-летнему мужчине очень повезло. Все сложилось удачно», – отметил заведующий третьей реанимацией РКБ.

«Курить бросил навсегда»

«Конечно, огромная благодарность врачам – это же чудо. Чудо произошло и благодаря папе, он сам себе жизнь спас – тем, что вовремя поехал в больницу. Счет шел на секунды, там же тромб оторвался – неизвестно, в какой момент он бы закупорил сосуд, и сердце бы остановилось. Был бы он дома, за рулем – всё, его уже бы не спасли», – рассказала Ксения.

Кардиолог Республиканской клинической больницы рассказала, что самым главным предвестником инфаркта является наследственный фактор. К слову, выяснилось, что мама Евгения год назад перенесла такую же операцию, ей тоже ставили стент в РКБ.

На работу сердца и сосудов плохо влияют вредные привычки, а Евгений всю жизнь курил. После случившегося мужчина сказал, что в день, когда у него остановилось сердце, курить он бросил навсегда.

Евгений признался, что ничего не помнит – все знает только из рассказов дочери и врачей Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Всю жизнь курю, но я бы не сказал, что блоками. Пачки на дня полтора-два хватало. Я курю, потому что работа такая – скучно. А теперь я больше курить не буду. Даже если сейчас затянуться и начать кашлять – это страшно», – рассказал Евгений Аристов.

Евгений признался, что ничего не помнит – все знает только из рассказов дочери и врачей. Несколько дней словно вычеркнуты из памяти, а с того момента, как проснулся в РКБ после операции, все как в тумане. Случаются головокружения, спутано сознание. Дочь заметила, что после пережитого отец словно предсказывает ближайшее будущее.

По словам Ксении, до прихода журналистов агентства в палату Евгений будто уже видел всех – кто где сидел, сколько именно человек пришло.

«События не прям один в один, но примерно предсказывает. Какую-то мелочь. Изначально я пришла в отделение рано, и мы сидели ждали, когда эта палата освободится. Папа мне говорит, что мы же здесь были, но палата была другая: был стул, тумбочка – он начал мне описывать палату. Я сначала не поняла, что происходит. Потом мы пришли в палату, я смотрю – все плюс-минус так, как папа описывал», – поделилась она.

Он уже рассказывал дочери, как они выписывались из РКБ, ехали к ней домой, пили чай, а потом ехали на машине домой в Болгар. Ксения говорит, у отца будто постоянно дежавю. Сюжет будущих событий заканчивается, как только он в своих мыслях добирается домой. Возможно, там, считает дочь, он успокаивается.

«Он говорит, что заходит домой и больше воспоминаний нет. Говорит – мне становится хорошо, я дома и все спокойно. А здесь он рассказывает: ‘’Вот врач заходил’’, – а такого не было», – добавляет Ксения.

Боль в грудной клетке и следы от дефибриллятора напоминают Евгению о том, что его сердце стояло Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это последствие клинической смерти, он в течение нескольких минут во время проведения реанимационных мероприятий был без сознания, без кровотока, с отсутствием сердечной деятельности, хотя его реанимировали. Такие последствия бывают, иногда это восстанавливается, зависит от ресурса самого пациента», – рассказала кардиолог РКБ.

По словам врачей, сейчас пациент чувствует себя хорошо, он уже готовится к выписке, спустя десять дней после случившегося. Единственное, после реанимационных мероприятий болит грудная клетка, больно кашлять.

Эта боль и треугольные следы от дефибриллятора, говорит Евгений, напоминают о том, что его сердце стояло.