Сердце останавливалось 10 раз: фельдшеры Нижнекамска спасли мужчину с обширным инфарктом

Фельдшеры скорой медицинской помощи Нижнекамской ЦРМБ спасли пациента с инфарктом, сердце мужчины останавливалось 10 раз. В течение трех часов специалисты Раиль Ахметов и Артем Урамов боролись за жизнь 54-летнего мужчины с обширным инфарктом миокарда. Для обоих медиков такой случай стал первым в их многолетней практике, сообщает пресс-служба медучреждения.

Фото: Пресс-служба Нижнекамской ЦРМБ

Около 23:00 нижнекамец Альберт ощутил резкую боль в груди, которая не утихала даже после приема лекарства. Через полчаса его супруга вызвала скорую помощь. Осмотрев пациента и оказав необходимую помощь, фельдшеры связались с кардиологами и решили немедленно доставить мужчину в больницу. Однако ситуация осложнилась: Альберт потерял сознание, посинел — у него остановилось сердце.

После этого медики начали реанимационные мероприятия. Сердце «завели», уложили пациента на носилки, только вышли в подъезд – сердце вновь остановилось.

«Прямо в подъезде мы снова начали его реанимировать, применяли непрямой массаж сердца и дефибриллятор. Как только стабилизировали состояние, положили мужчину в карету скорой, поехали. Но дорога оказалась с препятствиями, пока ехали, несколько раз останавливались, потому что останавливалось сердце. Мы снова и снова его „заводили». Но и это было ещё не все. Когда привезли пациента в приемный покой и передавали врачам, сердце снова „встало», пациента пришлось снова реанимировать. Признаюсь, в таком трехчасовом марафоне мы участвовали впервые. Устали очень, но были счастливы, что вырвали этого человека из лап смерти», – рассказывает фельдшер Раиль Ахметов.

После госпитализации рентгенохирурги провели пациенту стентирование. Благодаря слаженным усилиям команды врачей мужчине удалось вернуться к жизни. Сейчас он находится в реанимации, чувствует себя удовлетворительно, и вскоре его переведут в обычную палату.

Пациент бесконечно благодарен своим спасителям. Он говорит, что теперь у него есть второй день рождения — 23 декабря. Фельдшеров скорой помощи он называет своими «ангелами-хранителями».

«Я думаю, мне очень повезло, что приехали именно эти двое парней. Это боевые ребята, они не сдавались до конца, и я остался жив. Желаю им продолжать так же работать, спасать людей. Огромное вам спасибо, и поздравляю вас и ваши семьи с наступающим Новым годом, желаю всего наилучшего. Самое главное – здоровье, а все остальное, дай бог, будет», – поблагодарил нижнекамец.

Фельдшеры бригады №5, в составе которой работают Раиль Ахметов и Артем Урамов, не считают себя героями. По их словам, они просто делали свою работу. Тем не менее они радуются, что смогли спасти жизнь человеку. Уже после случившегося они посетили Альберта в реанимации и пожелали ему крепкого здоровья и долголетия.