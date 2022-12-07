«Последний бой»: в Казани представили фильм о пропавшем в Афганистане бойце из РТ

В АО «Татмедиа» презентовали документальную ленту «Последний бой Ильшата Гарайханова». Фильм посвящен уроженцу Мамадышского района Татарстана – рядовому воздушно-десантных войск, пропавшему без вести в ходе тяжелого боя в афганской провинции Бамиан.

«Для меня судьба Ильшата Гарайханова стала личным вопросом. Я начинал свой взрослый путь в Казанском суворовском училище, в моем окружении близком друзья – татары. Татарстан и его народ в моей биографии занимают не самое последнее место. Поэтому когда мне позвонила Алсу – сестра Ильшата – я не мог отказать в помощи и выяснении судьбы ее дорогого брата», – рассказал в ходе презентации эксперт Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести Александр Лаврентьев.

В августе 1982 года Ильшата Гарайханова не оказалось ни среди живых, ни среди раненых или убитых солдат. Сюжет документального фильма был собран буквально по крупицам. В основу картины легли воспоминания родственников и однополчан, а также вошли рассказы афганских моджахедов, участвовавших в его последнем бою.

24 августа группа военнослужащих, в их числе оказался и Ильшат Гарайханов, была выделена для организации засады с целью перехвата отряда душманов. Однако передвижение советских солдат заметил подросток, который и рассказал командиру отряда моджахедов о готовящейся западне.

«Помню тот день – мы пришли в батальон отдыхать, и мне снился сон: бой, сквозь него я услышал крики, что батальон был поднят по тревоге. Приехали в тот дом, в котором была организована засада – подъехали к воротам стали орать, шуметь, искать ребят. Ильшата тогда мы так и не нашли», – рассказал его сослуживец Александр Митрофанов.

В результате тяжелой и опасной поисковой работы в Афганистане съемочная группа выяснила, что до сих пор жив командир того самого отряда моджахедов.

«Самым большим потрясением для нас стало то, что мы нашли прямых участников событий сорокалетней давности. Так, мы встретились с командиром отряда душманов. Стоило нам показать фотографию Ильшата, как он подробно рассказал о том, как прошел бой, куда его ранили и где они закопали труп», – поделился Александр Лаврентьев.

Губернатор провинции Бамиан, выслушав историю о бесследном исчезновении солдата, дал разрешение на проведение раскопок. После этого группа попыталась найти останки солдата, однако даже с учетом рассказов очевидцев найти место захоронения не удалось.

«В месте его захоронения была проложена новая дорога и насыпаны сотни кубометров грунта, поэтому солдата мы так и не нашли, и, скорее всего, не сможем это уже никогда сделать. Когда мы узнали об этом, мы в первую очередь сообщили сестре Ильшата. Она все равно поблагодарила нас за то, что семья узнала, что его не мучили в плену, а он умер в бою», – поделился автор фильма, ветеран боевых действий в Афганистане Евгений Барханов.

Отметим, что фильм «Последний бой Ильшата Гарайханова» был создан на добровольные пожертвования сотен людей.

Сегодня среди пропавших без вести в Афганистане числятся более 260 россиян, из них трое татарстанцев: Юрий Быков из Набережных Челнов, Хамбал Гамбаров из Альметьевска и Ильшат Гарайханов из Мамадышского района. Благодаря проекту «Афган, без вести пропавшие» удалось найти захоронения десятков советских солдат, которые в дальнейшем похоронили на Родине с воинскими почестями. Тем самым проект увековечивает память о героизме и мужестве героев афганской войны.