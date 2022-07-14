Сердар Азмун: «Я не думаю о «Рубине», мне без разницы, вылетел он или нет!»

Бывший нападающий «Рубина» Сердар Азмун отреагировал на вылет казанцев в Первую лигу.

«Нет, не знал. Я слежу за "Зенитом", чемпионом. А не за "Рубином". Смотри, "Зенит" никогда никакого зла мне не делал. А "Рубин" в свое время сделал мне плохо. Так что я не думаю о "Рубине". Мне без разницы, вылетел он в Первую лигу или нет. Для меня главное, что "Зенит" стал чемпионом», — приводит слова Азмуна Sport24.

Азмун перешёл из «Рубина» в «Зенит» зимой 2019 года за 12 млн евро. За казанский клуб футболист сыграл 67 матчей и забил 14 мячей. Перед уходом из РПЛ иранский нападающий сравнялся с Вагнером Лавом по рекорду забитых мячей в Чемпионате России среди легионеров (85 голов).