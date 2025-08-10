Сердар Азмун приедет в Россию в октябре

Фото: fc-zenit.ru

Агент иранского форварда Сердара Азмуна, ранее выступавшего в казанском «Рубине», а ныне – в клубе из Арабских Эмиратов «Шабаб Аль-Ахли», рассказал, сыграет ли футболист за сборную Ирана в товарищеском матче со сборной России.

«Азмун точно приедет в Волгоград на матч со сборной России. Он с теплотой вспоминает эту страну и любит ее. В российской команде играют многие игроки, с которыми он выступал в «Зените». Главное, чтобы у Сердара не было травм. Если их нет, он один из основных кандидатов в сборную Ирана», — цитирует Мехди Хагитали Sport24.

Напомним, ранее Азмун выступал за казанский «Рубин», ФК «Ростов» и петербургский «Зенит». В составе «Зенита» Азмун сыграл 104 матчах. В составе «сине-бело-голубых» он отметился 62 голами и 23 результативными передачами.

Напомним, матч между Россией и Ираном пройдет в Волгограде 10 октября.