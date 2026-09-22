Сердар Азмун может сыграть против сборной России в Казани

Фото: fc-zenit.ru

Экс-форвард питерского «Зенита», а ныне игрок «Шабаб Аль-Ахли» и сборной Ирана, Сердар Азмун может принять участие в товарищеском матче против сборной России, который пройдет в конце сентября в Казани. Об этом заявил его агент Мехди Хагитали.

«Азмун вернулся в сборную Ирана и приедет на матч со сборной России. Очень вероятно, что он выйдет в основном составе на эту игру», – сказал Хагитали Sport24.

Отметим, что Сердар не играл за сборную с марта 2025 года. А летом этого года не попал в заявку национальной команды на мундиаль. По одной из версий, причиной послужили посты с руководством ОАЭ в соцсетях.

Но в сентябре игрок все же получил вызов в сборную – на игры с Узбекистаном и Россией.

Матч Россия – Иран пройдет в Казани 29 сентября.