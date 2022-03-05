Сердар Азмун дебютировал в Германии с матча против «Баварии»

Бывший нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун дебютировал в составе «Байера».

Иранский форвард вышел на поле в футболке леверкузенского клуба на 89-й минуте матча против «Баварии» (1:1). Игра против мюнхенцев стала для Азмуна первым официальным выступлением за «Байер».

В нынешнем сезоне РПЛ на счету 26-летнего нападающего семь голов в 15 матчах за санкт-петербургский «Зенит».

Ранее в Российской премьер-лиге помимо «Зенита» Азмун также выступал за «Рубин» и «Ростов».

В леверкузенский «Байер» иранец перешел в это трансферное окно.