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17 октября 2021  19:47

Сербский президент планирует выступить в Госдуме РФ на русском языке

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Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что в ходе ноябрьского визита в РФ планирует выступить в Госдуме РФ и на ТВ на русском языке, передает РИА Новости.

Для того чтобы претворить эти планы в жизнь, Вучич обратился к своей школьной учительнице (преподавателю русского языка с 37-летним стажем Ирине Галкиной).

«И сейчас каждый второй день у меня занятия по русскому языку для улучшения знаний…» — заявил глава Сербии.

На государственном языке страны — крупнейшего поставщика газа в Европе Александр Вучич планирует обсудить с Президентом РФ цены на газ для Сербии, о чем он неоднократно заявлял.

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