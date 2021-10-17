Сербский президент планирует выступить в Госдуме РФ на русском языке

Президент Сербии Александр Вучич пообещал, что в ходе ноябрьского визита в РФ планирует выступить в Госдуме РФ и на ТВ на русском языке, передает РИА Новости.

Для того чтобы претворить эти планы в жизнь, Вучич обратился к своей школьной учительнице (преподавателю русского языка с 37-летним стажем Ирине Галкиной).

«И сейчас каждый второй день у меня занятия по русскому языку для улучшения знаний…» — заявил глава Сербии.

На государственном языке страны — крупнейшего поставщика газа в Европе Александр Вучич планирует обсудить с Президентом РФ цены на газ для Сербии, о чем он неоднократно заявлял.