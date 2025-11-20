news_header_top
Общество 20 ноября 2025 17:29

Сербский писатель рассказал, что увидел духовное родство Нижнего Новгорода и Белграда

Сербский писатель и почетный профессор Баня-Лукского университета Зоран Костич сообщил, что планирует посвятить часть своего творчества Нижнему Новгороду. Об этом сообщает «Время Н».

Он отметил, что ощутил особую атмосферу города и увидел сходство между местом слияния Оки и Волги и белградской точкой, где соединяются Сава и Дунай. Такое визуальное и духовное родство двух городов, по его словам, произвело на него сильное впечатление.

Костич также подчеркнул, что его особенно вдохновил собор Александра Невского на Стрелке. Он напомнил, что подобный русско-сербский храм этого святого сейчас строится и в Баня-Луке, что, по его мнению, свидетельствует о духовной близости русских и сербов.

Писатель добавил, что намерен обязательно описать свой визит в Нижний Новгород в будущих произведениях, подчеркнув, что считает сербскую культуру и духовность частью русского мира.

