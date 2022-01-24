Сербский источник: ЦСКА в два раза перебил предложение «Црвены Звезды» для Деспотовича

Московский ЦСКА заинтересован в подписании сербского нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича. «Армейцы» предлагают форварду зарплату в два раза больше, чем «Црвена Звезда», которая также интересуется футболистом, пишет «Чемпионат» со ссылкой на сербское издание Arena Sport.

Деспотович был переведен в дубль «Рубина» и ищет новый клуб для продолжения карьеры. Уже ранее в СМИ сообщали об интересе грознинского «Ахмата» и нескольких клубов из Турции. Также «Црвена Звезда», воспитанником которой является нападающий, видит в нем замену своему уходящему молодому форварду Марко Лазетичу, который близок к переходу в «Милан».

Напомним, Джордже Деспотович перешел в «Рубин» из «Оренбурга» в 2020 году, за это время он провел 26 матчей, в которых забил 15 мячей и отдал пять голевых передач.