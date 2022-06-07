Сербские «Партизан» и «Црвена Звезда» получили приглашение по вступлению в Единую лигу

Два сербских клуба «Црвена Звезда» и «Партизан» получили приглашение со стороны Единой лиги присоединиться к турниру. Об этом сообщает портал Mozzart Sport.

По информации источника, обе команды на данный момент не приняли решения по данному вопросу. Ожидается, что клубы выиграют от участия в Единой лиге в финансовом отношении.

Напомним, весной на фоне событий вокруг Украины руководство Евролиги решило отстранить и аннулировать результаты российских клубов: московского ЦСКА, питерского «Зенита» и казанского УНИКСа.

Стоит отметить, что по ходу минувшего сезона почти все иностранные команды покинули Единую лигу.

Ранее впервые за 11 лет трофей завоевал не ЦСКА: в финальной серии победу над армейцами одержал «Зенит».