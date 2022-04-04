Сербские баскетболисты проигнорировали акцию Евролиги в поддержку Украины

Игроки сербской «Црвены Звезды» отказались участвовать в акции баскетбольной Евролиги в поддержку Украины. Они не стали держать украинский флаг вместе с игроками «Жальгириса» и судьями матча.

В самой игре «Жальгирис» вырвал победу у сербов в овертайме (103:98).

Весь матч фанаты литовского клуба оскорбляли своими кричалками болельщиков «Црвены Звезда».

Напомним, что баскетбольная Евролига отстранила российские клубы, включая казанский УНИКС, и аннулировала их результаты этого сезона.