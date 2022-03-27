Сербия заявила о снижении экспорта в Россию из-за санкций

Из-за неизвестности на фоне санкций экспорт из Сербии в Россию снизился. Об этом со ссылкой на помощника директора Хозяйственной (Торгово-промышленной) палаты Сербии Бояна Станича сообщает РИА Новости.

Специалист рассказал, что в прошлом году общий объем экспорта в РФ из Сербии составил свыше 840 млн евро, в январе — до ужесточения санкций — показатель достиг 71 млн евро, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Однако затем началось снижение экспорта, так как большое число поставщиков приняло решение уменьшить производство из-за сложившейся ситуации.

«На это влияет большая политическая неизвестность о том, как товары, которые поставляются в Россию через страны ЕС, будут приняты и пропущены на пограничных переходах. Также увеличились расходы на транспорт, маршруты стали длиннее и дольше, есть проблемы со страхованием грузов, а перевод оплаты замедлился», — перечислил представитель ТПП Сербии.

По его словам, дальнейшее падение показателя может затронуть текстиль, автопокрышки, химическую продукцию и — частично — продукты питания.

24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Глава государства объяснил, что главная цель российских военных — защитить мирное население, страдающее от агрессии со стороны киевского режима.

Ответом Запада на это, а также признание независимости ДНР и ЛНР стало ужесточение антироссийских санкций. Так, российский рынок покинули ряд зарубежных компаний, часть приостановили свою деятельность до улучшения обстановки.