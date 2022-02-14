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Политика
14 февраля 2022  01:00

Сербия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину

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МИД Сербии призвал граждан своей страны покинуть территорию Украины, а туристам — отложить поездки. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает ТАСС.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Республики Сербия, которые в настоящий момент находятся на Украине, рассмотреть возможность раньше срока покинуть территорию этой страны. Также рекомендуем гражданам Республики Сербия, планирующим ехать на Украину, рассмотреть возможность отложить поездку», — отмечается в тексте.

Также в документе говорится, что всем сербам, находящимся на Украине, необходимо держать постоянную связь с посольством республики в Киеве.

#Сербия #Украина
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