Сербия рекомендовала своим гражданам покинуть Украину

МИД Сербии призвал граждан своей страны покинуть территорию Украины, а туристам — отложить поездки. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщает ТАСС.

«Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Республики Сербия, которые в настоящий момент находятся на Украине, рассмотреть возможность раньше срока покинуть территорию этой страны. Также рекомендуем гражданам Республики Сербия, планирующим ехать на Украину, рассмотреть возможность отложить поездку», — отмечается в тексте.

Также в документе говорится, что всем сербам, находящимся на Украине, необходимо держать постоянную связь с посольством республики в Киеве.