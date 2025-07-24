Сербия первой в Восточной Европе возвращает весь золотой запас из-за рубежа

Сербия начала полную репатриацию своих золотых резервов — Национальный банк страны намерен перевезти на родину все 50 тонн драгоценного металла, хранящиеся за границей. Как сообщает Bloomberg, это решение продиктовано стремлением обеспечить максимальную безопасность активов на случай глобальных кризисов и геополитической нестабильности.

Такой шаг делает Сербию первой среди восточноевропейских стран, решивших полностью отказаться от хранения золота в традиционных международных хранилищах — в частности, в Швейцарии, Великобритании и США.

Репатриация началась ещё в 2021 году, и сегодня практически весь золотой запас уже размещён в Белграде, за исключением пяти тонн, купленных в 2024 году, которые пока остаются в Швейцарии. По словам главы Центробанка Йоргованки Табакович, и они будут возвращены в страну «в кратчайшие сроки».

После заморозки валютных резервов России в 2022 году темпы закупок золота центробанками выросли вдвое, и всё больше стран предпочитают держать свои запасы внутри национальных границ. Президент Сербии Александр Вучич ранее подчёркивал: уроки российской ситуации ясно показали, что стратегические резервы необходимо держать под полным внутренним контролем.