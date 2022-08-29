Сербия ищет альтернативу российским энергоносителям в Латинской Америке и Азии

Сербские власти ищут альтернативу энергоносителям из России. Об этом Президент страны Александр Вучич рассказал в интервью Reuters, передает РИА Новости.

«Мы будем брать иракскую [нефть] <...> Также я попытаюсь договориться с Венесуэлой. Мы бы брали где угодно. Мы не привередливы», — заявил глава государства.

По его словам, Сербия намерена в 2023 году импортировать нефть из Азербайджана, а также закупить около 2 млн тонн угля в Китае и Индонезии. Работающие на нем ТЭЦ производят примерно 70% электроэнергии в стране.

Вучич отметил, что сейчас газовые хранилища заполнены до максимума — их запасов хватит не менее чем на 60 дней.

21 августа сербский Президента отмечал, что с 1 ноября страна не сможет получать российскую нефть из-за санкций.

Санкционное давление на Россию со стороны западных стран усилилось после того, как Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. На сегодняшний день ЕС ввел семь пакетов рестрикций.