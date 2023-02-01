Сербия и Болгария запустили строительство газопровода для снижения российских поставок

Президенты Сербии и Болгарии Александр Вучич и Румен Радев запустили строительство газопровода «Ниш—Димитровград» протяженностью 170 км. Предполагается, что он позволит диверсифицировать поставки топлива в связи со снижением импорта газа из России.

Строительство газопровода началось в населенном пункте Костинброд около Софии. На болгарской территории проложат 62 км газопровода, на сербской — 109 км, пишет «Коммерсантъ». После завершения строительства пропускная способность газопровода составит до 1,8 миллиарда кубических метров в год с возможностью реверсного потока.

Сербия вложила в проект порядка 90 млн евро, из которых 49,6 млн предоставил ЕС. Еще 25 млн евро выдал в кредит Европейский инвестиционный банк.

Россия на данный момент остается единственным поставщиком природного газа в Сербию, договор с «Газпромом» истекает 31 мая. Власти Сербии рассчитывают заключить следующий контракт на 10 лет. При этом в плане также снижение зависимости от российского газа за счет поставок топлива из Греции и Азербайджана.