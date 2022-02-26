Сербия готова принять российские команды

Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность предоставить возможность российским командам проводить домашние матчи на сербской территории. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность предоставить возможность российским командам проводить домашние матчи на сербской территории. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».



Это может быть сделано в том случае, если иностранные соперники откажутся приезжать в Россию из-за ситуации вокруг Украины. Это уже наблюдается в баскетболе и футболе.



«Получил информацию о том, что есть инициатива <…> чтобы российские клубы играли на территории Сербии домашние матчи. Так как сейчас часть клубов из отдельных стран не желает ехать в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Краснодар…» — пояснил Вучич.



«Есть, видимо, инициатива УЕФА, ФИБА <…> если все согласны с этим, мы для всех будем хорошей принимающей стороной, если так поможем решению проблемы», — добавил Президент Сербии.



В предстоящий четверг, 3 марта, в рамках чемпионата баскетбольной Евролиги казанский УНИКС должен был играть дома с французским АСВЕЛом, но французы официально отказались ехать в Казань.



Евролига вчера приняла решение, что свои домашние матчи российские клубы (ЦСКА, УНИКС, «Зенит») должны проводить в условленные даты на нейтральных полях за рубежом. Поэтому столица Сербии Белград будет хорошим местом для матчей российских команд, учитывая нынешние отношения и исторические связи между странами.