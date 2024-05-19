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Политика 19 мая 2024 15:40

Шэппс: Великобритания не хочет вступать в прямой военный конфликт с Россией

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Британские власти не хотят вступать в прямое противостояние с Россией. Таким образом глава Минобороны Соединенного Королевства Грант Шэппс отреагировал на вопрос BBC о помощи Киеву.

У министра спросили, почему британские ВВС готовы помочь Израилю в перехвате иранских беспилотников, однако Украине подобная помощь не оказывается, несмотря на просьбы киевских властей.

«Мы не хотим участвовать в прямом конфликте с Россией, — признал в ответ Шэппс. — Мы не намерены идти и вести эту войну».

Он отметил, что в этих двух случаях ситуации очень сильно отличаются.

#Великобритания #Украина #Израиль
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