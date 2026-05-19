Сеньор Франк меняет курс: итоги весеннего преображения казанского «Рубина» в РПЛ

Зимняя революция в «Рубине»: для кого-то неожиданная, но долгожданная

Зимняя революция в казанском «Рубине» посреди сезона для кого-то стала внезапной, а для кого-то — вполне ожидаемой. Даже с учетом седьмого места в таблице всем было очевидно: в прежнем виде «Рубин» зашел в тупик, и развития при старом наставнике ждать точно не стоит. Позорный вылет из Кубка России, переставший забивать Мирлинд Даку и тотальный дефицит голов наглядно говорили о том, что казанский клуб находится в застое.

В руководстве «Рубина» решили, что пора искать счастья в более ярком и сочном зрелище, нежели футбол Рашида Рахимова — стабильный, но максимально отталкивающий. Ко всему прочему, сыграла свою роль и внутренняя кухня клуба, когда таджикский специалист сам совершил роковую ошибку в попытках найти поддержку своих позиций.

А давняя симпатия со стороны Марата Сафиуллина к Франку Артиге, который приезжал в Казань еще в «нулевых» во главе молодежки «Барсы», сыграла решающую роль. Испанец заслужил внимание и своей работой в «Химках», и в ангольском чемпионате.

Впрочем, некоторая часть болельщиков и экспертов, привыкших к прагматичному, но хмурому и закостенелому «автобусу» прежнего наставника, восприняла новость с изрядной долей скепсиса. В качестве доводов упоминалось, что очередная попытка привить Казани европейскую атакующую «фиесту» или пресловутую «тики-таку» на фоне суровых российских реалий — чистой воды авантюра.

Поклонники клуба со стажем то и дело вспоминали призрак Юрия Уткульбаева, который зимой 2023 года провел безупречные сборы, но провалил весну. Другие же искренне опасались повторения сценария позднего Леонида Слуцкого, чья избыточная ставка на раскрепощенную атмосферу в раздевалке в итоге привела к полной потере контроля над командой и катастрофическому вылету в Первую лигу.

С этим тяжелым багажом Артига отправился с командой в турецкий Белек. Время на раскачку отсутствовало, а природа словно решила проверить каталонца на прочность: зимнюю Турцию накрыли затяжные проливные дожди. Впрочем, сам испанец философски отмечал, что капризы погоды лишь помогут игрокам адаптироваться к суровым весенним полям России.

Главной задачей тренера в Анталье стало тактическое знакомство с составом и постепенное выстраивание «гибридной» модели игры, способной видоизменяться прямо по ходу матчей. Важно, что вместо слепого разрушения старого фундамента Артига проявил гибкость. На первых порах он не стал ломать рахимовскую тройку центральных защитников, понимая, что надежная оборона — это отличный базис.

Однако больше всего медиа сконцентрировались на желании Артиги играть активно через фланги с помощью латералей. И это работало. «Рубин» на сборах выигрывал матч за матчем, а Илья Рожков, Андерсон Арройо и Даниил Кузнецов показывали себя классно при новом наставнике и будто расцвели. Отлично стал действовать в отсутствие травмированного Мирлинда Даку и Жак Сиве, ставший лучшим бомбардиром команды на турецких сборах.

Испанский штаб активно внедрял в состав молодежь — Моторина, Мукбу, Васильева, параллельно закладывая фундамент для будущей тактической свободы. В Турции постепенно зарождалась та самая доверительная атмосфера праздника, которая весной взорвет раздевалку. Футболисты, изрядно уставшие от постоянного хмурого психологического пресса прошлых лет, начали оттаивать.

Мощный старт после досадного заснеженного Каспийска

Старт весеннего отрезка чемпионата в Каспийске получился для Франка Артиги крайне тяжелым и эмоциональным. Минимальное поражение от махачкалинского «Динамо» со счетом 1:2 мгновенно подняло новую волну скепсиса в футбольном сообществе относительно перспектив испанского специалиста в РПЛ. Поединок оставил сильный неприятный осадок из-за спорного судейского нюанса, который напрямую повлиял на итоговый результат.

Главный арбитр встречи Иван Абросимов затянул с разрешением на вынужденную замену Сааведры. В итоге именно из этой ослабленной зоны казанцев пришел эпизод, приведший к назначению рокового второго пенальти в ворота гостей. Да и решение играть на заснеженном поле изначально вызывало большие вопросы, «Рубин» даже предлагал перенести матч. В общем, старт получился смазанным.

Разговоры о том, что попытка перестроить прагматичный футбол Рашида Рахимова прямо по ходу соревновательного года приведет к просадке команды в нижнюю часть турнирной таблицы, только усилились. Но дальше началась «испанская весна» — две домашние встречи против сразу двух топов: «Краснодара» при 20-градусном морозе и московского «Локомотива».

Игра с действующими чемпионами не сулила ничего хорошего, ведь в том самом футболе, который ставит Артига, краснодарцы варятся давно, да и уровень исполнителей несопоставим. Однако первые двадцать минут этого матча несколько шокировали и «быков», и трибуны, которые заполнились, несмотря на холод. Новичок Назми Грипши совершил шикарный голевой проход, а казанцы классно контролировали мяч и буквально лишили его гостей. Во втором тайме «быки» вроде оклемались, но «Рубин» применил плотный коллективный прессинг и быстрые переходы из обороны в атаку. Казанцы смогли навязать сопернику жесткую борьбу в центре поля, заставив южан ошибаться при выходе из-под давления. Игра показала, что команда способна действовать активно даже против фаворитов, а гибридная схема Артиги начинает обретать рабочие контуры.

Следом «Рубин» ждало испытание в поединке против «Локомотива». Железнодорожники, славящиеся своими вертикальными атаками и быстрыми флангами, заставили казанский клуб продемонстрировать предельную игровую дисциплину. В этом матче Артига сделал ставку на надежность в переходных фазах игры. Как итог — ошеломляющие 3:0 на «Ак Барс Арене». Именно в противостоянии с «Локомотивом» стало понятно, что команда постепенно избавляется от прежней скованности и начинает принимать новые требования тренерского штаба.

Просадка с «низовыми» командами — точка роста «Рубина»

Однако все было бы слишком сказочно, не случись у Артиги своего маленького «кризиса завышенных ожиданий». «Рубин» начал терять очки в матчах с командами из нижней половины таблицы и крепкими середняками РПЛ. Оказалось, что испанец выстроил отличную модель для противостояния с топ-клубами, где казанцы могли эффективно использовать свободные зоны, ловить соперника на переходных фазах и применять высокий прессинг. Но когда статус фаворита обязывал «Рубин» играть с позиции силы против закрытых, вязких оборонительных блоков, позиционная атака Артиги начинала давать сбои.

Проблемы вскрылись в поединках, где соперники отдавали Казани мяч и территорию, паркуя у своих ворот плотный защитный блок. В этих матчах владение мячом казанцев часто выглядело академичным и слишком медленным. Проблемы начались еще в матче с «Крыльями Советов», продолжились в играх с «Сочи» (несмотря на итоговую победу), «Акроном» и «Оренбургом». Нулевая ничья обнажила проблему: пропал огонь в глазах игроков, будто случилась дофаминовая яма после мартовского всплеска.

Соперники плотно перекрывали фланги, лишая пространства Илью Рожкова, и брали в персональные тиски Мирлинда Даку. Без должной подпитки из середины поля албанский форвард оказывался отрезанным от остальной команды, а Жак Сиве и Назми Грипши не всегда справлялись с ролью креативных лидеров в условиях жесткого дефицита времени.

Вот тут-то стало очевидно, что с текущим составом, собранным под Рахимова, выжимать тот максимум, который хотел Артига, получается не всегда. Потолок «Рубина» нынешней сборки — середина таблицы, с яркими всплесками и умением потрепать нервы фаворитам. Но умения дожимать и «выкорчевывать» там, где топовая команда обязана выигрывать по умолчанию, у «Рубина» пока не хватает.

«Состав выстраивался под определённую линию, под активные действия в обороне без мяча, под игру в контратаках, — объяснял после игры с «Оренбургом» Франк Артига. — Я уже говорил, что процесс перестройки занимает время. Что-то уже получается сейчас, на какие-то компоненты требуется больше времени. Когда команда играет против соперника выше статусом, когда нужно реагировать на то, что предлагает соперник, она чувствует себя комфортнее. Когда нужно самим вести игру, когда ты выступаешь в роли более статусного соперника, когда нужно владеть инициативой, команде приходится сложнее. Это процесс, команда прибавляет во многих компонентах», – объяснял Артина на пресс-конференции.

Концовка смазана, но тем интереснее наблюдать дальше

Финал сезона получился слегка смазанным. Довольно безвольное поражение от «Спартака» (1:2) в предпоследнем туре и упущенная победа с аутсайдерами из «Пари НН» не позволили окончательно уверовать, что Артига — это про стабильность и яркий футбол одновременно. Работать есть над чем.

Однако, несмотря на определенные игровые сложности в матчах против закрытых середняков, команда выдала качественный и стабильный отрезок. Главным достижением этого периода стала девятиматчевая беспроигрышная серия, которая заметно оживила интерес к футболу в городе. На трибуны «Ак Барс Арены» начали активно возвращаться болельщики, оценившие стремление команды играть в более открытый и комбинационный футбол.

Испанский специалист не раз подчеркивал важность этой связи с трибунами, и болельщик ответил ему «ногами и рублем». Самым показательным стал домашний матч против московского ЦСКА. Эта встреча стала одной из лучших для казанцев по качеству футбола в весеннем круге и удачно собрала одну из самых внушительных аудиторий в чемпионате — 25 200 зрителей. Стадион активно гнал команду вперед, создавая атмосферу большого матча, которой в Казани не видели уже давно. «Рубин» с первых минут забрал мяч под свой контроль, организовал плотный прессинг и практически лишил армейцев возможности убегать в быстрые контратаки. Казанцы доминировали на протяжении большей части матча, владели инициативой и регулярно создавали опасные моменты у чужих ворот. Правда, до гола так и не дошло.

«Результат — это единственный момент, который меня расстроил. Я знаю, насколько сложно привлекать болельщиков. Жаль, что не удалось подарить победу этим 25 тысячам фанатов», — сказал после игры главный тренер «Рубина».

Победы над «Динамо» и «Балтикой» стали скорее трудовыми, чем «вкусными», как все ждали после ЦСКА. Дела на поле требовали играть несколько иначе, чтобы вернуть себе уверенность.

Весенний отрезок явно нельзя назвать неудачным экспериментом. Перемены, учиненные на стыке 2025–2026 годов, уже позволили «Рубину» снова стать командой, за которой интересно наблюдать. Артига за короткий срок перестроил коллектив, сумев отойти от строгой оборонительной схемы Рашида Рахимова и привить футболистам уверенность при работе с мячом.

Конечно, игровой процесс еще требует серьезной доработки — тренерскому штабу предстоит решить проблему взлома плотной защиты. Нужно что-то решать с Мирлиндом Даку, который явно не слишком вписывается в футбол Артиги, да и к его мотивации в «Рубине» есть определенные вопросы. Важно разгрузить и перегруженную центральную ось, на которую Рахимов коллекционировал игроков «про запас». И эта работа уже началась — Иванов и Зотов наконец-то завершили свое выступление в Казани.

Сам сеньор Франк признает, что успел проделать только половину работы, но многое будет зависеть не только от него, но и от работы на рынке.

«Мы находимся на определенном этапе, на половине пути. Больше всего меня радует то, как реагируют болельщики и стадион, как он бурлит. Большая им за это благодарность. В первых турах мы видели, что посещаемость была не столь высока. Понятно, что в том числе из-за погоды, но в последних турах стало ходить больше. Здорово видеть, что болельщикам нравится игра. Наша работа — радовать их еще больше в следующем сезоне. Многое дальше будет зависеть от ситуации на трансферном рынке. Работа идет, мы находимся примерно на половине пути.

Задачи на следующий сезон амбициозные, и все в нашем клубе хотят подняться выше. „Балтика“ со своим бюджетом, который во многом скромнее, здорово провела сезон, хотя их футбол не соответствует моей стилистике. Мы, будучи амбициозными, тоже хотим в топ-5. Безусловно, будет непросто, потому что есть много команд с большим бюджетом», — отметил Артига.

«Рубин» завершил этот футбольный год с понятной игровой идентичностью и хорошим заделом на будущее. Тем интереснее будет наблюдать за командой Артиги начиная уже с июля.