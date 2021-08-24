«Сентябрь и октябрь будут напряженными»: лесники Татарстана бьют тревогу из-за пожаров

Из-за аномальной жары Минлесхоз Татарстана предлагает в пятый раз продлить ограничение на посещение лесов. Проект постановления направлен на рассмотрение Премьер-министру РТ Алексею Песошину.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Рослесхоз выявил в Татарстане свыше 1 тыс. термических точек

Пожароопасный сезон в лесах Татарстана этим летом проходит в аномально жарких условиях. По данным системы мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз), в республике зарегистрировано свыше 1 тыс. термических точек и 746 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом. Эти показатели в два-три раза выше прошлогодних.

Об оперативной обстановке в лесах рассказал на брифинге в Доме Правительства РТ министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров. По его словам, из-за высокого класса пожарной опасности специалисты Минлесхоза РТ инициировали введение запрета на посещение лесов Татарстана в конце августа. Это будет уже пятый запрет за текущий весенне-летний сезон.

В республике зарегистрировано свыше 1 тыс. термических точек и 746 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом Фото: © Салават Камалетдинов

«В связи с высоким классом пожарной опасности в лесах в этом году Постановлением Кабинета Министров РТ четыре раза вводились ограничения пребывания граждан в лесах. Ограничения устанавливались в периоды с 14 мая по 3 июня, с 16 июня по 6 июля, с 9 по 29 июля и со 2 по 22 августа. Министерство инициировало продление данного режима, в настоящее время постановление находится на подписи в Кабмине РТ», – отметил глава Минлесхоза РТ.

В прошлые годы такой запрет в республике вводился лишь один раз – в 2020 году.

Ущерб от лесных пожаров оценивается в 5 млн рублей

На землях лесного фонда Татарстана в 2021 году зафиксировано 14 лесных пожаров. В трех случаях возгорания произошли по вине людей – от выброшенного окурка, искры из-за несанкционированной выемки бездействующих нефтепроводов и в результате розжига порубочных остатков в лесу. В целом ущерб от пожаров оценивается в 5 млн рублей.

«Лесной пожар трактуется таким образом даже если на 20-30 см огонь зашел на границы лесных фондов или на лесную подстилку и информационная система это зафиксировала. На территории Азнакаевского и Лениногорского лесничеств зафиксировано по три пожара, в Альметьевском лесничестве – пять пожаров, в Елабужском, Лубянском и Приволжском лесничествах – по одному. Общая площадь лесных пожаров составила 160 га. По оценке специалистов, ущерб составляет около 5 млн рублей», – сказал Кузюров.

Спикер отметил, что данный ущерб не повлияет на исполнение регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» нацпроекта «Экология». Положительный баланс будет достигнут благодаря выполнению работ по содействию естественному лесовосстановлению, больше, чем установлено планом на 2021 год, отметил глава Минлесхоза РТ.

Кроме того, в этом году произошли семь природных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий и иных категорий на общей площади 15 га. Четыре возгорания зафиксировано на территории нацпарка «Нижняя Кама», один пожар – на территории Волжско-Камского государственного заповедника. Кроме того, весной этого года было несколько возгораний на территории «Русско-Немецкой Швейцарии» в Казани.

Самый крупный лесной пожар тушили двое суток

Самый крупный лесной пожар, вспыхнувший 20 августа в Альметьевском районе Татарстана, огнеборцы тушили более двух суток.

Самый крупный лесной пожар, вспыхнувший 20 августа в Альметьевском районе Татарстана, огнеборцы тушили более двух суток Фото: almetyevsk.tatarstan.ru

«Самым крупным на сегодняшний день считается альметьевский пожар, который произошел в прошлую пятницу в Кама-Исмагиловском лесничестве. Место возгорания определено под линией электропередач линейного объекта. Причины возгорания выясняют специалисты. Пожар был обнаружен информационной системой дистанционного мониторинга, сообщение было продублировано участниками авиапатрулирования. Сигнал получили лесничий и специалисты МЧС», – сообщил Кузюров.

Он отметил, что в связи с аномально жаркой температурой сотрудники Минлесхоза РТ не оценивали обстановку, а «максимально развернули всю группировку сил, которая предусмотрена в сводном плане пожаротушения». Это силы и средства предприятий и организаций, а также закрепленного за данной территорией лесопожарного центра и МЧС.

«При стягивании всех сил развертывается штаб. Пожаротушением руководят представители нашей службы и МЧС. Во-первых, важно локализовать пожар, чтобы он не распространился. По нормам на локализацию пожара даются сутки. Локализация этого пожара заняла восемь часов, а ликвидация – более двух суток», – подчеркнул спикер.

Юго-восток горит в связи с высокой техногенной нагрузкой

Этим летом природные и лесные пожары чаще случаются на территории юго-востока Татарстана. В Минлесхозе РТ это обстоятельство объясняют высокой техногенной нагрузкой.

«Техногенная нагрузка очень большая. Основной наш промышленный узел находится там. Там много пересечений линейных объектов. Кроме того, в регионе стоит страшная засуха. С мая осадков просто нет. На юго-востоке высокогорье, труднодоступные участки, где случаются возгорания», – пояснил министр лесного хозяйства РТ корреспонденту «Татар-информа».

«Кроме того, в регионе стоит страшная засуха. С мая осадков просто нет. На юго-востоке высокогорье, труднодоступные участки, где случаются возгорания» Фото: © Салават Камалетдинов

Согласно его данным, на юго-востоке возгорания рядом с лесным фондом тушить сложнее в три раза. Леса там растут на косогорах, а пожары легче тушить на равнинах.

Пятый класс пожарной опасности сохранится

По прогнозу Гидромета РТ, в ближайшие дни на территории Татарстана сохранится высокий класс пожарной опасности в лесах, особенно на юго-востоке. Особые опасения вызывает обстановка в 14 районах и на территории одного городского округа.

«Сегодня в Казани и в западной части республики прошли дожди, но пока сухим остается юго-восток. В дальнейшем нас ожидает напряженный температурный режим, высокий класс пожарной опасности на преобладающей части республики, особенно на юго-востоке, сохранится. На территории Муслюмовского, Мензелинского, Сармановского, Азнакаевского, Кайбицкого, Апастовского, Бугульминского, Бавлинского, Ютазинского, Альметьевского, Заинского, Лениногорского, Актанышского, Тукаевского районов, а также Набережночелнинского городского округа сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов – пятый класс», – отметил министр лесного хозяйства РТ.

Равиль Кузюров в своем выступлении сравнил 2021 год с аномально жарким 2010-м. В тот год на землях лесного фонда республики было зафиксировано рекордное количество лесных пожаров – 99. Аномальное повышение среднесуточных природно-климатических температур происходит с цикличностью один раз в 10-12 лет. Спикер Минлесхоза считает, что «этот год по температурным режимам круче».

По прогнозу Гидромета РТ, в ближайшие дни на территории Татарстана сохранится высокий класс пожарной опасности в лесах, особенно на юго-востоке Фото: © Салават Камалетдинов

«В нынешнем году лесные пожары по площади составляют 95% по отношению к показателям 2010 года, но стоит учесть, что пожароопасный период 2021 года еще не завершен. Впереди напряженный сентябрь и октябрь», – подчеркнул Кузюров.

К авиаразведке привлекли вертолет Robinson

Из-за аномальной жары патрулировать леса в юго-восточной части Татарстана в ближайшие дни будет специально выделенный Правительством РТ вертолет.

«В связи с установлением аномально жаркой погоды, а также чрезвычайной пожарной опасностью лесов в юго-восточной части республики в целях проведения авиаразведки Кабмином РТ выделен вертолет марки «Робинсон» на ближайшие 10 дней. Он будет базироваться в Бугульме. В облете участвуют сотрудники Главного управления МЧС РФ по РТ», – отметил Рафиль Кузюров.

Кроме того, в республике продолжается космический, авиационный и наземный мониторинг пожароопасной обстановки, проводится авиаразведка. Вся информация поступает в региональную диспетчерскую службу ГБУ РТ «Лесопожарный центр», которая работает в круглосуточном режиме.

На сегодняшний день в регионе проведены 29 авиапатрулирований общей продолжительностью 148 летных часов. Также проводится наземное патрулирование лесов Фото: © Салават Камалетдинов

«Авиационный мониторинг охватывает площадь 1,2 млн га. Исполнителем услуг по авиапатрулированию лесного фонда выступает частное образовательное учреждение допобразования «Авиационный учебный центр “Авиатор”». Авиапатрулирование проводится в случае высокого класса пожарной безопасности на воздушном судне Cessna 172. В эти дни он летает каждый день», – пояснил спикер.

На сегодняшний день в регионе проведены 29 авиапатрулирований общей продолжительностью 148 летных часов. Также проводится наземное патрулирование лесов. На территории лесного фонда утверждены 207 маршрутов общей протяженностью 11 тыс. километров. Работники лесной охраны и лесопожарных служб уже провели более 9,2 тыс. патрулирований.