Сенаторы РФ подготовили проект о платеже маркетплейсов для «Почты России»

Сенаторами подготовлен законопроект о взимании с маркетплейсов инфраструктурного платежа в пользу «Почты России», пишет «Интерфакс».

Уточняется, что председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов в конце января отправил вице-премьеру РФ Дмитрию Григоренко пакет поправок в закон «Об основах госрегулирования торговой деятельности в России» и статью 26 закона «О почтовой связи». По ним для маркетплейсов вводят инфраструктурный платеж в адрес «Почты России» в размере 0,5% их квартального оборота.

Также предложили закрепить за почтой статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции; государству – поддержать «Почту России» с помощью капитальных вложений в создание и развитие различного вида инфраструктур, оказать финансовую и техническую поддержку, а также предоставить кредиты.

Еще хотят сделать реестр маркетплейсов (туда внесут площадки с оборотом больше 1 млрд рублей в год), потребовать ежеквартально предоставлять информацию об объеме онлайн-торговли, а также доставлять товары в любой населенный пункт РФ.

Такой платеж поддержал бы работу 27 тыс. почтовых отделений в труднодоступных и удаленных населенных пунктах, пишут в пояснительной записке к проекту.