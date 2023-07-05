Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сенаторы предложили в пять раз увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры
В России планируют в пять раз увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры — до 10 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».
Сейчас размер штрафов варьируется от 1 до 2 тысяч рублей. Законопроектом предлагается повысить эту сумму до 5-10 тысяч, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч.
Проект закона, который представила группа сенаторов, получил одобрение Правительства РФ и в ближайшее время его планируют внести на рассмотрение в Госдуму. Новация направлена на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в домах и предполагает внесение изменений в КоАП. Авторы считают, что закон поможет сократить число аварий с бытовым газом.
Эксперты согласны, что мера поможет в предотвращении взрывов в жилых домах, однако лишь частично. Поэтому нужно внедрять технологии автоматического выявления утечек газа и субсидировать малоимущим замену старого оборудования.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»