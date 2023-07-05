Сенаторы предложили в пять раз увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры

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В России планируют в пять раз увеличить штрафы за недопуск газовщиков в квартиры — до 10 тысяч рублей. Об этом пишут «Известия».

Сейчас размер штрафов варьируется от 1 до 2 тысяч рублей. Законопроектом предлагается повысить эту сумму до 5-10 тысяч, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юрлиц — до 500 тысяч.

Проект закона, который представила группа сенаторов, получил одобрение Правительства РФ и в ближайшее время его планируют внести на рассмотрение в Госдуму. Новация направлена на повышение уровня безопасности при использовании газового оборудования в домах и предполагает внесение изменений в КоАП. Авторы считают, что закон поможет сократить число аварий с бытовым газом.

Эксперты согласны, что мера поможет в предотвращении взрывов в жилых домах, однако лишь частично. Поэтому нужно внедрять технологии автоматического выявления утечек газа и субсидировать малоимущим замену старого оборудования.