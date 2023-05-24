Сенаторы предложат Правительству изучить вопрос налогообложения блогеров

На предстоящем заседании Совет Федерации намерен предложить Правительству рассмотреть вопрос о введении налогообложения для физических лиц и организаций, зарабатывающих в интернете, в том числе для блогеров.

Об этом говорится в проекте постановления верхней палаты парламента «О реализации налоговой политики в целях обеспечения экономического роста». Документ подготовлен Комитетом СФ по бюджету и финансовым рынкам, передает ТАСС.

Председатель профильного комитета Анатолий Артамонов пояснил, что речь идет в том числе о блогерской деятельности. В свою очередь его заместитель Андрей Епишин допустил, что для создания механизма налогообложения в этой сфере потребуется внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

«<…> [можно] придумать специальный режим налогообложения для таких ситуаций», — добавил Епишин, уточнив, что пока возможные механизмы налогообложения в этой сфере с Правительством подробно не обсуждались.

Помимо прочего, члены Совета Федерации намерены рекомендовать ФНС выявлять и привлекать к ответственности физических лиц, получающих доходы от деятельности в интернете и уклоняющихся от уплаты налогов, в том числе блогеров и интернет-тренеров.