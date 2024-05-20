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Сенаторов и депутатов обязали за 30 дней предупреждать ФСБ и СВР о выезде за рубеж
В России утвержден порядок предварительного уведомления Федеральной службы безопасности и Службы внешней разведки о выезде за границу. Следовать положению необходимо лицам, допущенным к государственной тайне. Документ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Теперь россияне с доступом к гостайне должны уведомлять ФСБ и СВР за 30 дней до планируемой поездки за рубеж. Правила распространяются на сенаторов, депутатов, судей, глав регионов, а также адвокатов, располагающих совершенно секретной информацией.
Также в документе указан ряд исключений — это должностные лица, которые подлежат госохране, либо сотрудники, поездка которых регламентирована иными решениями главы государства.
Правительству поручено в течение трех месяцев внести соответствующие изменения в свои акты.
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