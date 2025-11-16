Сенатор выступил за подтверждение дееспособности при продаже квартир после 60 лет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сенатор Айрат Гибатдинов направил обращение министру юстиции РФ Константину Чуйченко, в котором предложил оценить инициативу об обязательном подтверждении дееспособности для продавцов недвижимости в возрасте от 60 лет при заключении сделок купли-продажи квартир. Об этом сообщает ТАСС.

Сейчас предоставление подтверждений дееспособности при операциях с недвижимостью не является обязательным, однако такие документы могут быть затребованы покупателем для снижения рисков.

В своем письме Гибатдинов попросил Минюст изложить позицию относительно возможности закрепить требование о предоставлении документа о дееспособности при нотариально удостоверяемых сделках, если собственнику жилья 60 или 75 лет либо если речь идет о продаже единственного жилого помещения.

Он отметил, что за последние годы значительно выросло число владельцев, оспаривающих сделки купли-продажи квартир. По данным Российской гильдии риелторов, в 2024-2025 годах количество судебных споров, в которых бывшие собственники пытаются вернуть недвижимость после продажи, увеличилось на 15-20%.

При этом, согласно судебной статистике, суды нередко возвращают жилье прежним владельцам, признавая сделки недействительными по разным основаниям.

Гибатдинов также указал, что участниками спорных или мнимых сделок зачастую становятся пожилые граждане, которые в отдельных случаях добиваются признания сделки недействительной в расчете на получение финансовой выгоды.