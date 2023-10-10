Сенатор США призвал перенаправить выделяемую Украине помощь Израилю

Американский сенатор, член Республиканской партии Джош Хоули заявил, что все средства, выделяемые для Украины, должны быть перенаправлены в Израиль. Об этом политик написал в X (бывшая соцсеть Twitter).

«Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой. Любое финансирование, предназначенное для Украины, должно быть немедленно перенаправлено в Израиль», – говорится в публикации.

В конце прошлой недели палестинское исламистское движение ХАМАС нанесло ракетные удары из сектора Газа, на территорию Израиля проникли боевики, после чего начались боестолкновения. В ответ армия обороны Израиля объявила чрезвычайное положение и начало операции «Железные мечи», а 8 октября Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе в «состояние войны». Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев нашел вину США в обострении ситуации в Израиле, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия совместно с Лигой арабских государств призывают Израиль и Палестину немедленно остановить боевые действия и ждут того же от западных партнеров. Он также отметил, что Президент РФ Владимир Путин и Правительство озабочены нахождением в Израиле и Палестине большого количества соотечественников и готовы «вывезти оттуда всех желающих».