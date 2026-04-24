Сенатор Синицын: Социальные практики Татарстана будут интересны другим регионам

Практики социальной политики Татарстана будут интересны другим регионам России. Об этом заявил журналистам в Госсовете РТ председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Алексей Синицын.

«К Татарстану мы относимся как к месту сосредоточения лучших практик. Мы именно так воспринимаем вашу республику. И хотим увидеть лучшие практики. Прежде всего – это работа с участниками СВО, их социальная реабилитация, восстановление, трудоустройство после возвращения в мирную жизнь. И эти практики мы надеемся у вас не только посмотреть и оценить, но и вполне возможно применять и масштабировать на территории всей России», – рассказал он.

Ежегодный проект Совета Федерации «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» стартовал 21 апреля. Делегация сенаторов уже посетила Нижегородскую область, Чувашию, Марий Эл и прибыла в Татарстан.

«Мобильный сенатор» реализуется не первый год. Достаточно большое количество регионов мы посетили в рамках этого социального маршрута. Мы смотрим лучшие практики в социальной сфере. Хотим в том числе посетить спортивные учреждения на предмет возможности занятий адаптивным спортом. Хотим посмотреть, как у вас эта практика реализована», – заметил Синицын.

По словам вице-премьера РТ Лейлы Фазлеевой, Татарстан открыт для изучения практик других регионов и готов внедрять их на территории республики. «По адаптивным видам спорта нам есть чем поделиться, но вместе с тем необходимо наращивать потенциал этого направления. Есть практики, которые требуют изменений, в связи с разными жизненными ситуациями. Но за все практики, которые внедряются в республике, голосуют сами жители», – подчеркнула она.

Фазлеева добавила, что более 3 тыс. татарстанцев – участников СВО демобилизованы и проходят реабилитацию, психологическое консультирование в республике.

Она также отметила важность проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор». «Мобильный сенатор» – это деятельный, активный, неравнодушный сенатор, потому что он отправляется в дорогу и знакомится с жизненными ситуациями жителей России в разных регионах. Это значит, что каждая жизненная ситуация становится для сенатора понятной. И уже на основании накопленного материала формируется нормативно-правовая база. Кроме того, реализуется практика межведомственного взаимодействия между блоком сенаторов, государственными органами власти и самими жителями регионов», – сказала заместитель Премьер-министра РТ.

Вовлечение Татарстана в проект «Мобильный сенатор» – это «возможность прикоснуться к тому опыту, который есть в России», заявил председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Алексей Созинов.

«У нас достаточно серьезные результаты, но для того, чтобы быть на уровне, нужно постоянно учиться. Это закон жизни. И такой проект дает нам такую возможность», – подчеркнул он.