Общество 24 декабря 2025 08:28

Сенатор СФ рассказал, почему не стоит снижать планку минимальных баллов ЕГЭ

Снижение минимальных баллов ЕГЭ по русскому и математике способно уменьшить мотивацию школьников и пошатнуть доверие к экзамену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова члена комитета СФ по науке, образованию и культуре Игоря Мурога.

«Снижение планки хотя бы на 1-2 балла, полагаю, допустимо лишь в определенных случаях, таких как смена образовательных стандартов, иначе регулярное послабление рискует ослабить мотивацию учащихся и авторитет системы оценки», – сказал парламентарий.

Тем не менее Мурог допустил возможность понижения минимальных баллов в особых ситуациях, например, при обновлении учебных стандартов.

Напомним, что, согласно утвержденной Министерством образования РФ норме, для русского языка, профильной математики, истории, иностранного языка, литературы, биологии, географии и химии требуется набрать не менее 40 баллов. Для физики установлен порог в 41 балл, а для обществознания и информатики – 45 и 46 баллов соответственно.

