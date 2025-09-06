Сенатор Шейкин рассказал о мерах безопасности в мессенджере MAX

Разработчики национального мессенджера MAX сотрудничают с Роскомнадзором и другими государственными структурами для оперативного выявления мошенников. При этом личные переписки граждан не отслеживаются, заявил РИА Новости первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Артём Шейкин на полях ВЭФ.

«Разработчики МАХ активно взаимодействуют с Роскомнадзором и другими госструктурами. Это сделано не для того, чтобы следить за личными переписками граждан, как часто об этом заявляют в социальных сетях. Благодаря такому сотрудничеству можно оперативно выявлять схемы обмана и блокировать аккаунты аферистов», – отметил сенатор.

Он подчеркнул, что мессенджер был создан с учетом современных стандартов киберзащиты. Уже внедрены механизмы многоуровневой аутентификации и система мониторинга подозрительной активности.

«Самим пользователям важно не терять бдительность. Наше государство, в свою очередь, делает все возможное, чтобы МАХ стал по-настоящему безопасным, и в этом смысле он значительно надежнее, чем иностранные мессенджеры», – резюмировал Шейкин.