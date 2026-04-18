Общество 18 апреля 2026 13:52

Сенатор Шейкин рассказал о готовящихся ограничениях для электровелосипедов

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Изменения в правилах дорожного движения, касающиеся средств индивидуальной мобильности, планируют подготовить к июлю 2026 года. Об этом в интервью «ТАСС» рассказал заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

По его словам, сейчас идет работа над обновлением ПДД, а на проблему уже обратил внимание президент России. Министерству транспорта поручено до 1 июля подготовить возможные варианты изменений. Шейкин уточнил, что ведомство вместе с профильными структурами работает над документом, и выразил уверенность, что сроки будут соблюдены.

Поправки затронут электросамокаты, электровелосипеды, мопеды и моноколеса. Главная цель изменений – упорядочить движение таких средств в транспортном потоке.

Шейкин отметил, что, по его мнению, электровелосипеды должны в первую очередь двигаться по выделенным велополосам, а при их отсутствии – по крайней правой полосе дороги. Он также считает необходимым ограничить использование такого транспорта в местах с большим скоплением людей.

Ранее президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность ограничить движение электровелосипедов по тротуарам.

#велосипеды #правила дорожного движения
