Сенатор Шейкин призвал регулярно обновлять рабочие пароли ради безопасности организаций

В условиях роста цифровых угроз и участившихся попыток несанкционированного доступа к системам, особенно в госсекторе и на стратегических предприятиях, базовые меры кибербезопасности приобретают особую важность. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Артём Шейкин в беседе с RT.

Сенатор подчеркнул, что халатное отношение к смене паролей может привести к серьезным последствиям как в частной, так и в профессиональной сфере.

«Многие не меняют пароли дома, потому что считают, что их данные никому не интересны. На работе та же привычка может обернуться гораздо более серьезными последствиями. Один устаревший простой пароль — и под ударом могут оказаться не только ваша учётная запись, но и вся информационная система, процессы и безопасность учреждения или компании», — подчеркнул сенатор.

Как отметил парламентарий, подобная уязвимость способна привести к серьезным последствиям: от утечки конфиденциальной информации до нарушения работы инфраструктуры.

«Поэтому настоятельно рекомендую: регулярно меняйте рабочие пароли, используйте уникальные и сложные комбинации, включайте двухфакторную аутентификацию. Это простые действия, которые могут предотвратить серьезные угрозы. Если в организации ещё не внедрена практика обязательной смены паролей — самое время ее вводить. И обязательно — информировать сотрудников, почему это важно», — отметил собеседник RT.

По словам Шейкина, при взломе системы важна оперативная реакция.

«Сообщить в IT-отдел или службу информационной безопасности, сменить пароль, удалить подозрительные устройства. В каждой организации должны быть четкие инструкции, как действовать в таких случаях. В условиях растущих киберугроз простая цифровая гигиена — это уже не просто рекомендация. Это обязанность каждого сотрудника, от которой напрямую зависит безопасность всей структуры», — заключил Шейкин.