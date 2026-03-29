Сенатор Шейкин предупредил о новой схеме обмана туристов с продажей «горящих туров»

Новая мошенническая схема, связанная с продажей «горящих туров», распространяется в России. Аферисты выдают себя за сотрудников туристических компаний и предлагают путевки по заниженным ценам. Об этом «ТАСС» сообщил заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Он рассказал, что наиболее распространенный сценарий связан с предложениями «горящих туров» по подозрительно низкой стоимости. Потенциальная жертва попадает на сайт с интерфейсом, похожим на страницу известного туроператора, либо получает сообщение в мессенджере от якобы менеджера.

Пользователю сообщают об ограниченном предложении и необходимости срочно принять решение и внести предоплату. После перевода денег связь с «продавцом» прекращается.

Шейкин отметил, что мошенники все чаще отказываются от массовых рассылок и переходят к персонализированному общению. По его словам, они стараются вести переписку в личных сообщениях, создавая впечатление индивидуальной работы с клиентом, что снижает настороженность.

При этом, как подчеркнул сенатор, сохраняются и офлайн-схемы обмана. Туристам на месте могут предлагать «выгодное» жилье или услуги, которые в итоге оказываются несуществующими либо требуют дополнительных платежей. В отдельных случаях проблемы возникают уже после бронирования – например, когда посредник перестает выходить на связь перед вылетом.

Он пояснил, что такие схемы основаны на сочетании доверия к известным брендам, давления срочности и обещания чрезмерно выгодных условий. В этой ситуации, по его словам, ключевую роль играет цифровая грамотность пользователей: важно проверять источники информации и не переводить деньги на личные счета незнакомых лиц, поскольку эти простые меры чаще всего позволяют избежать финансовых потерь.