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Сенатор рассказал о сумме ущерба от разрушения Каховской ГЭС
Общая сумма ущерба от разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) колоссальна и еще окончательно не подсчитана. Об этом заявил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, сообщает РИА Новости.
По его словам, ранее озвученная сумма ущерба в размере 11,5 миллиарда рублей не окончательная. Кроме того, по словам сенатора, есть ущерб, который нанесен безвозвратно – это погибшие люди, животные, уникальная флора и фауна.
«Но и есть и косвенный ущерб. Например, по данным минсельхоза Херсонской области, из-за отсутствия централизованного полива после разрушения Каховской ГЭС и чрезвычайно малого количества весенних осадков урожай в этом году прогнозируют меньше, чем в прошлом. Причем снижение по овощным культурам на 30%, а по озимой пшенице – на 25%», – подчеркнул сенатор.
Напомним, задвижки Каховской ГЭС были разрушены в ночь на 6 июня прошлого года в результате обстрела ВСУ. Сразу после этого произошел неконтролируемый сброс воды. В течение нескольких часов подтопило 14 населенных пунктов, часть из них почти полностью ушла под воду. Из зоны бедствия были эвакуированы около 9 тысяч человек, 59 человек погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев.
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