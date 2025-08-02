Мировой рынок нефти зависит от поставок из России, на долю которой приходится около 10% глобального объема. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков в своем Телеграм-канале.

«Заместить такие объемы, по большому счету, нечем», – отметил Пушков.

Пушков сообщил, что Индия продолжает закупать российскую нефть, несмотря на угрозу вторичных санкций со стороны Президента США Дональда Трампа, включая возможные крупные пошлины.

В Индии это объясняют тем, что прекращение поставок из России, составляющих около 9,5 млн баррелей в сутки, может привести к резкому росту цен на нефть – до 135-140 долларов за баррель.