Западные политики все время хотят внушить, что крупнейший концлагерь «Освенцим» освобождали «союзные войска», а не Красная Армия. Об этом сказал сенатор Алексей Пушков, комментируя заявление председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

«Уж очень хочется западным политикам приписать себе освобождение Освенцима. Все время они к этому возвращаются. То вдруг со слов Обамы "выясняется", что его дедушка освобождал Освенцим (неужто служил в Красной Армии?!), то фон дер Ляйен с умным видом сообщает, что Освенцим освободили некие "союзные войска", намекая, что это были американцы и британцы», – написал он в своем телеграм-канале.

Пушков заметил, что на Западе, когда используют термин «allied forces», имеют в виду именно американские и британские военные силы, и резюмировал, что западным политикам «очень хочется сделать вид, что Советский Союз вообще был ни при чем, а Красное знамя не было водружено над Рейхстагом».

Напомним, ЕК опубликовала заявление Урсулы фон дер Ляйен, посвященное годовщине освобождения концлагеря. В исторической справке к заявлению сказано, что «27 января 1945 года союзные войска освободили лагерь смерти Аушвиц-Биркенау». Постпредство РФ при Евросоюзе указало на ошибку и призвало ЕК исправить ее. В ведомстве подчеркнули, что крупнейший нацистский лагерь смерти «Освенцим» освобождала именно Красная армия, а не «союзные войска».