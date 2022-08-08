Сенатор предложил создать правовую основу для конфискации украинской собственности в РФ

Необходимо создать правовую основу для конфискации украинской собственности в России и на освобожденной территории. Эта мера могла бы стать ответом на конфискацию российского имущества за рубежом, уверен представитель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Нам необходима ясная правовая основа для конфискации в качестве ответной меры иностранной собственности, в частности, украинской в России и на освобожденных территориях Украины. Данный вопрос должен предметно обсуждаться с Правительством осенью», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили этот шаг и начали ужесточать санкции против РФ.

Так, на территории этих государств было заморожено около 300 млрд долларов российских золотовалютных резервов.