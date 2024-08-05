Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Сенатор предложил создать Министерство лесного хозяйства России
Для успешной реализации стратегии развития отечественного лесного комплекса нужно сформировать Министерство лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Кувшинников, передает ТАСС.
«По-моему мнению, необходимо вернуться к рассмотрению вопроса о создании министерства лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса РФ, потому что сейчас полномочия размыты», – отметил сенатор.
Он пояснил, что сейчас часть полномочий у Министерства природных ресурсов, еще часть – у Министерства промышленности и торговли.
«Поэтому мы видим, что в структуре валового внутреннего продукта страны лесопромышленный комплекс занимает менее 5%», – добавил Кувшинников. Он уверен, что с учетом огромного лесопромышленного комплекса страны как минимум 30% должно быть сформировано в ВВП России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»