Сенатор предложил создать Министерство лесного хозяйства России

Для успешной реализации стратегии развития отечественного лесного комплекса нужно сформировать Министерство лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Олег Кувшинников, передает ТАСС.

«По-моему мнению, необходимо вернуться к рассмотрению вопроса о создании министерства лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса РФ, потому что сейчас полномочия размыты», – отметил сенатор.

Он пояснил, что сейчас часть полномочий у Министерства природных ресурсов, еще часть – у Министерства промышленности и торговли.

«Поэтому мы видим, что в структуре валового внутреннего продукта страны лесопромышленный комплекс занимает менее 5%», – добавил Кувшинников. Он уверен, что с учетом огромного лесопромышленного комплекса страны как минимум 30% должно быть сформировано в ВВП России.