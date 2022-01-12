Сенатор предложил Путину сделать бесплатным газ, поступающий к Вечным огням

В России необходимо избежать отключения мемориалов с Вечным огнем за «долги и задержки в оплате». Справиться с этим поможет введение нулевого размера оплаты на газ, поступающего к таким памятникам, заявил на встрече Кабмина с Президентом России Владимиром Путиным первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По его словам, порядок работы таких мемориалов в регионах и муниципалитетах до сих пор не определен.

«В результате это уже несколько раз приводило к случаям, когда за долги или задержки в оплате со стороны местных властей такие огни были потушены. В ручном режиме мы эти вопросы оперативно решали. Однако, очевидно, что требуется системное решение», — заметил Турчак.

Предложенная мера, считает он, поможет обеспечить бесперебойность функционирования Вечных огней. К тому же суммы, которые требуются для их работы, небольшие, а сам вопрос согласован с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Вопросы, которые здесь прозвучали, и предложения, которые сформулированы, безусловно, будут поддержаны», — заметил в ответ Владимир Путин.