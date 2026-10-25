Сенатор предложил проводить ярмарки вакансий во всех регионах раз в квартал

Сенатор Айрат Гибатдинов предложил проводить ярмарки вакансий во всех регионах России не реже одного раза в квартал. Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее в Челябинске прошла ярмарка вакансий, в которой участвовали 55 работодателей и 2,5 тыс. соискателей. По словам сенатора, посетителям предложили более 3 тыс. рабочих мест с зарплатами от 70 тыс. до 200 тыс. рублей. Отдельное внимание организаторы уделили трудоустройству ветеранов специальной военной операции и людей с инвалидностью.

Гибатдинов считает, что практику проведения таких мероприятий, которая уже существует в том числе в Москве, необходимо распространить на все регионы и сделать более регулярной. По его мнению, ярмарки вакансий должны проходить в каждом субъекте страны как минимум раз в три месяца.

Сенатор отметил, что такие мероприятия позволяют соискателям напрямую общаться с работодателями, выбирать подходящую профессию, проходить переподготовку и получать помощь в поиске работы. Особенно важны эти возможности для ветеранов СВО, которым после возвращения со службы предстоит адаптироваться к мирной жизни.

При этом, подчеркнул Гибатдинов, ярмарки вакансий не должны превращаться в разовые мероприятия ради отчетности. Их главная задача – помогать людям находить работу с достойной зарплатой и перспективами профессионального роста.