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Политика 17 февраля 2023 17:55

Сенатор от Татарстана назначен полномочным представителем Совета Федерации в ЦИК РФ

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Сенатор от Татарстана назначен полномочным представителем Совета Федерации в ЦИК РФ
Александр Терентьев
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сенатор от исполнительной власти Татарстана Александр Терентьев назначен полномочным представителем Совета Федерации в Центризбиркоме России. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«На 539-м заседании сенаторы проголосовали за назначение члена Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Александра Терентьева полномочным представителем Совета Федерации в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кандидатуру представил председатель Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Ранее обязанности полномочного представителя верхней палаты в ЦИК РФ исполнял сенатор РФ Дмитрий Горицкий.

Александр Михайлович Терентьев родился 13 июня 1961 года в селе Верхний Услон Татарской АССР. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Казанского государственного университета по специальности «прикладная математика».

С 1982 по 1991 год занимал руководящие должности в органах ВЛКСМ Казани.

С 1992 по 1994 год возглавлял Фонд молодежи Московского района Казани, затем шесть лет трудился заместителем главы администрации Московского района.

В 2000 году Александр Терентьев перешел на работу в Аппарат Президента РТ, где занимал должность главного референта организационного отдела, а затем — заведующего отделом по связям с общественностью и межнациональным отношениям.

С 2006 по 2012 год Терентьев возглавлял Управление по вопросам внутренней политики Президента РТ, а с 2012 года являлся руководителем Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики.

С 22 сентября 2022 года Александр Терентьев наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан.
#александр терентьев #совет федерации рф #центризбирком
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