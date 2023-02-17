Сенатор от Татарстана назначен полномочным представителем Совета Федерации в ЦИК РФ

Александр Терентьев

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сенатор от исполнительной власти Татарстана Александр Терентьев назначен полномочным представителем Совета Федерации в Центризбиркоме России. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

«На 539-м заседании сенаторы проголосовали за назначение члена Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Александра Терентьева полномочным представителем Совета Федерации в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Кандидатуру представил председатель Комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. Ранее обязанности полномочного представителя верхней палаты в ЦИК РФ исполнял сенатор РФ Дмитрий Горицкий.

Александр Михайлович Терентьев родился 13 июня 1961 года в селе Верхний Услон Татарской АССР. Окончил факультет вычислительной математики и кибернетики Казанского государственного университета по специальности «прикладная математика».



С 1982 по 1991 год занимал руководящие должности в органах ВЛКСМ Казани.



С 1992 по 1994 год возглавлял Фонд молодежи Московского района Казани, затем шесть лет трудился заместителем главы администрации Московского района.



В 2000 году Александр Терентьев перешел на работу в Аппарат Президента РТ, где занимал должность главного референта организационного отдела, а затем — заведующего отделом по связям с общественностью и межнациональным отношениям.



С 2006 по 2012 год Терентьев возглавлял Управление по вопросам внутренней политики Президента РТ, а с 2012 года являлся руководителем Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики.



С 22 сентября 2022 года Александр Терентьев наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан.